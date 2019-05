La 23ème Fête de la Fraise à Ecaillon.

Cette 23ème fête de la Fraise occupe tout le centre d’Ecaillon avec une brocante et un village entièrement dédié à la Fraise avec des spécialités comme glace, gâteaux, la bière et même du pâté à la Fraise !

Ecaillon, France

Les 2000 habitants Ecaillonnaises et Ecaillonnais se réunissent dans une ambiance festive et accueillent les 10 000 visiteurs chaque année.

La Fête de la Fraise c'est plus de 850 exposants et brocanteurs et des producteurs de Fraises de la région , mais aussi des spécialités comme la bière à la Fraise du Pâté à la Fraises?

Le Géant Fraisinou et son collègue

C'est aussi un moment musical avec sur scène avec cette année :

- 11h Soraya et Jonathan

- 15h "Morgane de lui" Pascal Béclin chante Renaud.

- 17h30 "Fans des années 80" avec Collectif Metissé

