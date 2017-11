La 36e édition des Foulées de la Presse de la Manche, samedi 11 novembre

Vous serrez des milliers à prendre le départ des Foulées de la Presse de la Manche samedi 11 novembre. Un partenariat France Bleu Cotentin.

Le top départ sera donné à 13 h 30 par la course mini-pousse, sans classement. Elle sera suivie à 13 h 45 par les filles nées entre 2003 et 2008 et les garçons nés entre 2005 à 2008.

A 14h, ce sont les benjamin(e)s et minimes filles qui s'élanceront, suivis à 14 h 15 par les minimes garçons, cadets et cadettes, juniors filles et garçons . A 14 h 45, les 5 km de Cherbourg, course avec classement pour les mêmes catégories, ainsi que pour les seniors femmes et vétéranes.

Le parcours des Foulées 2017 - Photo La Presse de la Manche

A 15 h 15 partira la course avec classement des cadets, juniors, seniors et vétérans. A 15 h 50, la Populaire, hommes et femmes, sans classement. Et enfin, à 17 h, ce sera la course des as, avec les 11km de Cherbourg

Dans quelle catégorie participerez-vous? - Photo La Presse de la Manche

Les inscriptions seront prises sur place au PC des Foulées, rue Jules Dufresne, de 8 h 45 à 11 h. Vous pouvez vous inscrire avant cela sur le site de la Presse de la Manche