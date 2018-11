Le premier rendez-vous littéraire en région se déroule à Brive chaque année ! La 37ème édition réserve une fois de plus de belles rencontres et d'inoubliables lectures ! France Bleu Limousin sera là pour vivre cet incontournable avec vous.

La 37ème Foire du livre de Brive accueillera les 9, 10 et 11 novembre 2018 plus de 300 auteurs et près d’une centaine de maisons d’éditions. Roman, beaux livres, littérature jeunesse ou encore bande-dessinée, tous les genres littéraires et tout ce qui fait actualité dans le domaine seront présentés au public durant 3 jours sous la Halle Georges Brassens.

Une présidente qui connait bien le salon

Cette année, Delphine de Vigan présidera cette édition. Cette romancière et réalisatrice couronnée du prix Renaudot et du prix Goncourt des lycéens, connait le salon du Livre de Brive pour y être venue à plusieurs reprises. En présentant son dernier ouvrage "les loyautés" aux éditions JC Lattès, elle proposera quelques rendez-vous pour favoriser l'échange avec le public et les auteurs qu'elle a choisis :

échange avec Arthur H, chanteur et auteur de "La Musique des mots " dont elle signe la préface...

échange avec Amélie Nothomb, Olivier Adam, Laure Bondoux pour évoquer la littérature jeunesse et son impact sur les jeunes lecteurs...

échange avec Jérémy Fel et Karim Friha pour évoquer le maître du livre frisson :Stephen King ...

Les rencontres sont gratuites et il n’y a pas de réservation. Le programme ici

Delphine de Vigan - CC - Ji-Elle / Wikipedia

il y a une espèce de simplicité, liée aussi au lieu, au cœur de la ville et de sa pulsation. À Brive, il y a une relation très particulière entre la littérature et une forme d’amitié, même si ce n’est pas le bon mot / Delphine de Vigan présidente de la 37e Foire du livre de Brive

Entre rencontres d'auteurs et prix littéraire

Le salon du Livre de Brive se sont des rencontres, des échanges, des conférences et la remise de Prix :

Le Prix de la Langue Française : créé en 1986 par la Ville de Brive, le Prix de la langue française récompense une personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique dont l’oeuvre a contribué de façon importante à illustrer la qualité et la beauté de la langue française.

Le Prix des lecteurs de la ville de Brive : créé en 2006, organisé par la médiathèque récompense un roman français de la saison littéraire

Le grand Prix de l'Académie Mallarmé : décerné depuis 1976, est l'un des plus prestigieux prix de poésie en France. Il récompense, pour l'ensemble de son œuvre, un poète francophone dont un recueil a été publié dans l'année.

Le Prix 12/17 du Crédit Agricole : ce prix de littérature pour adolescents est parrainé par le Crédit Agricole Centre-France, depuis 1998, afin de sensibiliser les adolescents à la lecture

Que chacun se sente le bienvenu à Brive et puisse y vivre des instants de bonheurs partagés. Frédéric Soulier / Maire de Brive

3 jours pour un programme varié autour de 300 auteurs invités. - ©Foire du livre de Brive / capture écran

Comme chaque année , les auteurs présents à cette 37ème Foire du Livre viendront d’horizons très variés. Les habitués comme Amélie Nothomb, Bernard Werber, Christian Signol ou Jean Teulé prendront plaisir à revenir à Brive.

La littérature va se mêler au théâtre, au cinéma, à la télévision et à la musique : Philippe Torreton, Isabelle Carré, Cali, Michel Drucker, Stéphane Bern, Régine, Line Renaud, Dave…. Le milieu de la politique ne sera pas oublié : François Hollande et Alain Juppé seront présents.

Retrouvez ici la liste complète des auteurs présents pour cette édition 2018

Horaires

Vendredi 9 novembre : de 10h à 20h

Samedi 10 novembre : de 9h à 20h

Dimanche 11 novembre : de 9h à 1

Entrée gratuite Halle Georges Brassens et Théâtre municipal, Place du 14 juillet, 19100 Brive.