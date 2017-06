La 7ème étape du Tour de France à la Voile 2017 au Grau du Roi - Port Camargue

Le Tour de France à la Voile après les cinq premières manches sur la façade atlantique et un passage à Rosès en Espagne arrive au Grau du Roi

Pour suivre la course

- Le Point Course depuis la zone Spectateurs et l’écran géant du Village, installé sur le parking de la Marine, digue nord de Port Camargue, un point toutes les 30 minutes, avec une liaison live entre l’animateur et un commentateur embarqué, pour avoir les dernières actus des régates et tout comprendre aux stratégies de course. Les informations les plus importantes sont affichées sur l’écran géant : classements, conditions météorologiques, vitesse…

- La Quotidienne, en public les 23 et 24 juillet de 15h30 à 16h30 (diffusion le lendemain sur la Chaine l’Equipe). Immersion garantie au cœur de la régate avec les commentaires des consultants et les coups de sang des managers réunis dans la Coach Room.

- Meet the skippers : dimanche 23 juillet à 17h sur la Grande scène, quatre skippers répondent aux questions du speaker du Tour avant de se prêter au jeu des dédicaces !

- Remise des prix : lundi 24 juillet à 17h sur la Grande scène pour récompenser les équipages qui se seront distingués durant cette étape.

Le Tour Voile c'est aussi une grande fête à terre !

Jeux, défis sportifs, animations ludiques pédagogiques et culturelles ... Tout est réuni pour le plaisir des petits et des grands. Sur les stands du Village, récupérez votre Pass K'DO remplissez-le en participant aux animations et gagnez de nombreux cadeaux.

Et vous pouvez aussi venir admirer de plus près les bateaux du Tour Voile à Port Camargue

