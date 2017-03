La 7ème édition de la semaine de l'industrie, du 20 au 26 mars

La semaine de l'industrie revient pour une 7ème édition, du 20 au 26 mars prochain. Une large choix d'événement est proposé au public afin de découvrir une industrie innovante, moderne et respectueuse de l’environnement.

Cette manifestation annuelle d’ampleur nationale contribue depuis 2011 à changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’Industrie grâce à des événements organisés un peu partout en France. Bourses de stages, job datings, visites d’entreprise, conférences/débats, interventions en classe… sont proposés au public afin de découvrir les métiers de l'industrie et les formations permettant d'y accéder.

Vous voulez trouver un événement près de chez vous ? cliquez sur la carte des manifestations organisées tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi parcourir les offres d'emplois et de stages proposées grâce aux fédérations professionnelles mobilisées pour l'occasion.

La Semaine de l’Industrie a pour objectifs de :

sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur

promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie, grâce notamment à quatre ambassadrices

informer des besoins en recrutement de l’industrie

promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique

L'industrie aussi, c'est écologique !

Contrairement aux idées reçues les entreprises industrielles s'emploient quotidiennement de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets...

Les entreprises françaises sont parmi les leaders mondiaux que ce soit en matière d’énergie, de traitement de l’eau ou des déchets, d’économie circulaire, d’efficacité énergétique.

Prévenir et traiter les pollutions, réussir la transition énergétique, nécessitent des solutions innovantes partout dans l’industrie. La sobriété énergétique, la réduction de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, la décarbonation de l’énergie et l’économie circulaire dictent de plus en plus les choix des agents économiques.