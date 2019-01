La Barjo 2019 : Top départ pour les inscriptions!

Les inscriptions pour les trails de la Barjo et le Raid de l'Archange sont ouvertes depuis le 1er janvier 2019. Pour parcourir les sentiers de la Manche et du Cotentin le 16 juin prochain, inscrivez-vous !

Beaumont-Hague, France

Dimanche 16 juin 2019, la Barjo fêtera ses 10 ans !

- La Barjo propose des trails pour tous : 4 distances de 15 à 94 km le long des cotes escarpées du littoral du Cotentin.

- Le raid de l’Archange : 300 km de course en autosuffisance et sans assistance entre le Mont-Saint-Michel et la Hague.

- Des animations avec spectacles de rue, feu d’artifice, concert, animations sur les ravitaillements et sur la ligne d’arrivée.

- Une course mystère pour les plus téméraires avec une récompense exceptionnelle !

La Barjo mystère est une course dont les participants ne connaîtront ni la distance, ni le dénivelé, ni le parcours. Un trail hors norme avec une dotation exceptionnelle : un dossard pour le "Half marathon des sables Fuerteventura 2019"

La course mystère est une épreuve d'une distance comprise entre 20 et 80 km, limitée à 50 coureurs désignés par tirage au sort. Les pré-inscriptions pour cette épreuve seront donc closes le 10 mars 2019 à minuit et le tirage au sort aura lieu le 11 mars 2019.

Inscriptions pour les épreuves de la Barjo 2019 et pour le Raid de l'Archange sur le nouveau site : La Barjo