La Barjo dans la Hague, les 17 et 18 juin 2017

Samedi 17 et dimanche 18 juin les passionnés de course à pied sont attendus sur les chemins du Cotentin dans la Manche pour La Barjo 2017, le Trail le plus "barge" de Normandie.

8ème édition de la Barjo, les 17 et 18 juin attend plus de 1500 coureurs venus de toute la France.

La Barjo est une épreuve de Trail:

Un Trail est une course pédestre qui empreinte des sentiers et chemins balisés à courir en semi-auto suffisance où seules des distributions d’eau sont positionnées aux points de contrôle (environ tous les 12km).

Vous pouvez encore vous inscrire pour la Barjo 2017 :

Ne tardez pas à vous inscrire (ICI) et courez pour une bonne cause. Une partie des fonds recueillis est reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs pompiers et à deux autres associations caritatives.

Choisissez votre "Barjo" :

LA BARJO Ultra Trail : (comptant pour Ultra-trail du Mont-Blanc): épreuve de 100 kms qui se déroule en une seule étape au départ de Barneville Plage dimanche 18 Juin 2017 à 4h30. De la Cote des Isles à la Hague, les coureurs traversent 18 communes.

LA 1/2 BARJO Trail : épreuve de 50 kms au départ d'Urville-Nacqueville dimanche 18 Juin 2017 à 10h00. Le parcours serpente entre les villages typiques de la pointe de la Hague pour rejoindre Beaumont-Hague.

LE TRAIL DE PORT RACINE : de Port Racine jusqu’à Beaumont-Hague, 25 kms pour découvrir les plus beaux points de vue de la Hague. Départ dimanche 18 Juin 2017 à 13h00.

LA PETITE BARJO : course Nature de 15 kms , au départ de Beaumont-Hague. Départ dimanche 18 Juin 2017 à 15h00.

LA NOCTURNE : épreuve de 15 kms , à courir en moins de 3 heures, toutes pauses comprises. "La Nocturne" partira de Beaumont-Hague, le samedi 17 Juin 2017 à 22h00.

LES DEFIS:

- Le Défi des Grands Barjos, combine la participation à la "Nocturne" le samedi 17 juin 2017 et à La BARJO Ultra-Trail du dimanche 18 juin 2017.

- Le Défi des Barjos combine la participation à la "Nocturne" le samedi 17 Juin 2017 et à La ½ BARJO "Trail" le dimanche 18 juin 2017.

LA RANDO : une randonnée de 15 kms ouverte à tous sans certificat médical et sans classement juste pour le plaisir d’une belle balade au départ de Beaumont-Hague le dimanche 18 Juin 2017 à 9h30.

Toutes les courses arrivent à Beaumont-Hague. Vous avez choisi votre Barjo ? INSCRIVEZ-VOUS ICI

Le Raid de l’Archange les 15, 16, 17 et 18 juin 2017:

Le Raid de l’Archange est une épreuve de pleine nature de 300 kms environ empruntant les sentiers côtiers du Cotentin sur le tracé du GR 223.

Le départ est fixé au 15 juin 2017 à 18h00 au pied du Mont Saint-Michel pour rejoindre la commune de Beaumont-Hague. L’épreuve se déroule en quatre étapes à allure libre dans un temps limité en autosuffisance.

Le Raid de l’Archange peut se courir en individuel, sur la totalité de l’épreuve ou par équipe, avec 3 concurrents maximum. Une étape par coéquipier et la dernière étape en équipe, les coureurs font l’étape et l’arrivée ensemble.

LA BARJO Ultra Trail et le Raid de l’Archange 2017 sont des épreuves qualificatives pour les inscriptions 2018 à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc :

Le tour du Mont-Blanc, du 28 août au 3 septembre 2017 se court sur 170 km, 10000 mètres de dénivelé positif en semi autonomie et en 46 heures maximum, découvrez l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Cette épreuve est limitée aux coureurs ayant acquis au minimum 15 points en 3 courses au maximum.

La Barjo Ultra-Trail (100km) permet d'obtenir 4 points de qualification pour l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Le Raid de l’Archange (300km) permet d’avoir 6 points de qualification.