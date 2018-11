La Baule dans "La Maison France 5"

Vendredi 16 novembre, France Bleu vous propose de découvrir La Baule, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à La Baule

La Maison France 5 ne se lasse pas de la beauté du littoral français ! Et on est heureux de vous en faire profiter. Cette semaine, on vous emmène en Loire Atlantique, découvrir la baie du Pouliguen, où se niche l’une des plus célèbres stations balnéaires françaises. Sa plage de sable fin, longue de plus de 8 km lui vaut d’être réputée dans toute l’Europe…Vous l’aurez peut-être deviné, c’est à La Baule que nous partons cette semaine

Intervenants :

Eric Lescaudron qui a écrit plusieurs ouvrages notamment sur l’architecture de la Baule, nous fera la visite de la ville

Stéphanie Lépine est nantaise. Elle vit à la Baule depuis plus de 15 ans, dans une grande maison qu’elle a rénovée il y a 3 ans, dans un style très éloigné des standards baulois

Julie Oili est une artiste textile, spécialisée en tissage mural. Une technique issue de la culture amérindienne qu’elle a apprise toute seule, en véritable autodidacte

Laurence Pichon est styliste déco. Après avoir vécu plus de 30 ans aux Etats-Unis, il y a un an, elle a décidé de revenir vivre à La Baule. C’est elle qui aujourd’hui à carte blanche pour nous faire découvrir son intérieur mais aussi ses adresses « coups de cœur ».

Nous visiterons une maison au style typiquement balnéaire, située sur la côte d’amour tout en haut d’une falaise : une maison de famille aux accents très british, propriété de David Laforge

Et puis nous nous rendrons dans les ateliers de Jean-Henri Pagnon, artisan coutelier. Il fabrique des couteaux dont les manches sont réalisés en bois local : Le Morta. Pour celles et ceux qui n’avaient jamais entendus parler de ce bois, restez avec nous, il nous donnera toutes les explications

Sujets : Lancement Changer : Cette semaine nous retrouvons Gaëlle et Karine doivent cette semaine créer une séparation entre une grande cuisine et un séjour

Luminaires XXL : On va découvrir des luminaires XXL: suspensions qui jouent sur la transparence ou sur des effets géométriques, appliques géantes en 3 dimensions, ou lampes à poser articulées...toutes ces lampes sont là pour occuper l’espace

Les chauffages extérieurs et braseros : Il est vrai que la belle saison est maintenant dernière nous pour autant on a envie encore de profiter de ses extérieurs, encore plus lorsque l’on a la chance de vivre dans le sud de la France. Il peut être alors intéressant de s’équiper de chauffages extérieurs (comme celui que vous avez là) ou encore de braseros qui en plus d’être utilisés pour la cuisson, peuvent aussi apporter un peu de chaleur ! Quels sont les différents systèmes disponibles sur le marché ? Les conseils d’installation et d’utilisation sans oublier les consignes de sécurité…On fait le tour de la question

Rénover : une maison en granit des années 20-30

On va maintenant s’intéresser à la rénovation d’une maison des années 20-30, en granit, située près La Baule. Frédéric des Jamonières, architecte d'intérieur, en est le propriétaire. C’est évidemment lui qui a orchestré les travaux et pas des moindres puisqu’il a été question de créer une extension, de modifier la façade, mais aussi de refaire intégralement l’intérieur… Il y avait un peu de travail !

Retour aux sources : La tendance appelée « retour aux sources » gagne fortement l’univers de la décoration : les poteries rustiques, le bois brut, les tentures murales façon macramé et bien d’autres accessoires dans le même esprit, qui donnent une touche d’authenticité à nos intérieurs

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 23 novembre à 20h50. Pornic sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.