La Biennale des Potiers vous invite à venir découvrir ses créations les 3 et 4 août 2019 à St-Bonnet-Le-Château

Riche de sa diversité et par la qualité des œuvres que proposent les 36 exposants depuis presque 20 ans, la biennale des potiers attire un large public, toujours très nombreux, novice ou amateur. Nous vous donnons rendez-vous ce weekend à St-Bonnet-Le-Château.

Cette manifestation permet la rencontre entre professionnels de la céramique et le public. Elle permet également de promouvoir notre savoir-faire, à la fois contemporain et traditionnel par ce biais, de souligner le dynamisme de la céramique tout en pérennisant cette tradition de savoir. La rigueur et l'éclectisme de notre sélection permet de montrer toutes les facettes de notre métier, en présentant diverses techniques. Nous sommes également très attachés, comme lors de chaque édition, à permettre à de jeunes potiers de montrer leur travail.

En pleine période estivale, cette manifestation culturelle apporte un réel dynamisme dans la ville et ses environs, accueillant foréziens et touristes. La commune de St-Bonnet le Château se prête bien à l'événement, accueillant déjà des échoppes d'artisans d'art et d'artistes dans ses belles rues pavées.

L’association D’ARGILES (www.dargiles.org ) labellise le marché de potiers.

Ce sont les membres de l’association CELADON qui gèrent et organisent cet événement dès la première édition, avec l’aide précieuse de l’Office du Tourisme et de la Mairie.

Depuis ses débuts, cette biennale est accompagnée d’animations en plus des 36 stands.

- L’animation est proposée par Marie Agnès Branchy, céramiste. Elle propose au public, adultes et enfants, des petites coupelles à décorer qu’elle cuit ensuite dans un four Raku pour que le décorateur en herbe puisse repartir avec son oeuvre.

- 36 stands de céramistes (90% auvergnats/ Rhône-alpins) sur l’esplanade en face de la mairie.

- Tous les intervenants (exposants et animateurs) sont des professionnels, artisans d’art (chambre des métiers) ou artistes (maison des artistes) dont la production est locale. Il n’y a ni importation, ni revendeur. C’est aussi un métier qui véhicule des valeurs auxquelles les potiers sont attachés : pas de surproduction mais une production locale, principalement de la « vente directe », avec relations et échanges avec les clients, la durabilité des objets qui sont de très bonne qualité.

