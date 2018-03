Vendredi 23 mars, France Bleu vous propose de découvrir la Bretagne à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène en Bretagne

La maison France 5 vous emmène dans le Morbihan. Un département située en Bretagne Sud qui offre un patrimoine exceptionnel, tant au niveau de ses paysages côtiers et maritimes, qu'au niveau de ses sites préhistoriques et de ses cités de caractère : deux haltes de prédilection aujourd’hui La Gacilly et Rochefort en terre.

Les intervenants de cette semaine ...

La visite du village de Rochefort en Terre se fera en compagnie de Mélanie Leglaunec qui travaille pour l’Office de tourisme et qui connait le village comme sa poche

Anaïs et Nicolas sont nantais. Ils ont acheté en 2010 une maison pour y venir le week-end. Au bout de 5 ans, ils en ont fait leur résidence principale mais aussi des chambres d’hôtes : le domaine du Kelenn

Nous ferons la connaissance de Sophie Pinard une jeune créatrice qui fabrique des luminaires à partir de feuille de placage bois. Originaire de Gacilly, elle y a installé ses ateliers de création

Nous découvrirons l’éco-Hôtel SPA : La Grée des Landes, créé par Jacques Rocher, le fils d’Yves Rocher, situé aux portes du village de la Gacilly. Un lieu de conception 100% écologique et qui entend relier à la nature celles et ceux qui viennent ici

Fany est une amoureuse du Morbihan. Avec sa mère, elle s’est lancée dans l’ambitieux projet de racheter un ancien moulin à eaux du 16e situé à Caden pour accueillir des hôtes et leur proposer une immersion en pleine nature

Petit détour également par l’atelier de Dom. Ebéniste de formation, il s’est lancé depuis 2011, dans la création d’objets à partir de matériaux de récupération. Il se débarrasse autant qu’il peut du plastique pour ne garder que les matières nobles. Des créations plutôt atypiques et originales un peu à son image

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Nous retrouverons Stéphane Millet qui doit cette semaine ranger et structurer une pièce de vie

Les bibliothèques : Nous nous intéresserons aux bibliothèques : entre les mains des designers elles épousent merveilleusement un large éventail de matières

Les baignoires et douches « bien-être » : comment profiter d’un peu de bien être chez soi grâce aux douches et baignoires balnéo et autres équipements dédiés… On vous dira tout

Rénover – Un ancien atelier de forgeron : On s’intéressera à un ancien atelier de forgeron transformé en espace de vie. C’est l’architecte et propriétaire des lieux Marie-Noëlle Couëron qui a signé cette transformation. Elle aussi l’a conçue de manière bioclimatique, en privilégiant les matériaux naturels

L’upcycling : Recyclage, upcycling, récupération, customisation....On s’assoie sur des vieux jeans, on s’éclaire au bidon plastique et on essuie ses assiettes customisées Elvis avec des torchons teint avec des fans de carotte...Cette saison la déco fait les poubelles et métamorphoses des matériaux destinés à la benne en beaux objets pour nos intérieurs....

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 30 mars à 20h50. Vannes sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.