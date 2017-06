Là c’est de la musique double le volume

Du 15 au 19 juillet, la cour du Collège Vernet accueille « Là c’est de la musique ».

La seconde édition de cet évènement musical au cœur du Festival d’Avignon, multiplie par 2 sa durée et le nombre de concerts par rapport à 2016.

Des artistes qui viennent en voisins, d’autres de beaucoup plus loin, Annie Dominique Rosemblatt et Sabine Chatel programment 5 journées d’écoutes et de réflexions autour des musiques du mondes.

« Là c’est de la musique » du 15 au 19 juillet, cour du Collège Vernet Avignon.

Réservations: https://www.lacestdelamusique.com/billetterie