Jeudi 27 septembre, France Bleu Gironde invite les conseillers retraite de la CARSAT Aquitaine pour répondre à vos questions en toute discrétion aux questions des salariés du secteur privé.

France Bleu Gironde encore et toujours plus à votre service ! Vous êtes futurs retraités du secteur privé ? Vous avez certainement de nombreuses questions à poser à nos invités : les conseillers retraite de la CARSAT. Vous souhaitiez passer votre retraite en France ou à l'étranger, dans une autre ville ? un autre département ? Vous avez eu plusieurs employeurs ? Préparez les documents qui vous semblent nécessaires et appelez le 05.57.81.20.48 dès 7h30.

05.57.81.20.48 jeudi 27 septembre de 7h30 à 12h !

France Bleu Gironde vous rappelle de ne pas attendre le dernier moment pour demander vos droits à la retraite. Vous pouvez aussi la demander en ligne.

