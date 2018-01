Librement inspiré de la vie de Marie et Pierre Curie Texte et mise en scène : Filip Forgeau

Avec : Soizic Gourvil, Jean-Michel Fête

Lumières : Michaël Vigier

Univers sonore : Lionel Haug

Coproduction : Compagnie du Désordre/ La Fabrique-Scène conventionnée de Guéret/L'Archipel-Scène de Territoire de Fouesnant

Avec le soutien de : Chapelle Derézo/Brest - Maison Pour Tous de Kerfeunteun-Quimper - Théâtre Georges Madec/Esquibien - Conservatoire de Musiques et d'Arts Dramatiques de Quimper

La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Bretagne

Un portrait à la fois profondément intime et profondément universel de la destinée "individuelle", "personnelle", de Marie et Pierre Curie et de l'Histoire collective. Femme insaisissable, parfois décrite comme "cadenassée", Marie Curie n'en a pas moins été une femme connue pour son engagement et son humanité. Femme amoureuse, puis jeune veuve de son époux Pierre, avec lequel elle partage deux Prix Nobel, elle sera à la fois cette mère aimante pour ses deux filles, Irène et Eve, et cette combattante durant la première guerre mondiale qui risquera sa vie près des lignes de front pour porter partout la médecine et la radiologie, au plus près des blessés et des mutilés. Sa vocation sera son arme...