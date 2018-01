Les 2, 3 et 4 février 2018 entre Valognes et Sainte Mère-Eglise, la commune de Montebourg fête la Chandeleur. Dans les rues et sous chapiteau s'installe une des plus ancienne foire de la Manche.

L’histoire de la foire millénaire de Montebourg:

La foire Chandeleur de Montebourg est un évènement rural dont l’origine remonte à plus de 900 ans. Cette foire millénaire est étroitement liée à l’histoire de l’abbaye. En effet, les bénédictins de l'abbaye de Montebourg étaient experts en matière d'élevage. Les moines avaient des notions précises de sélection et se refusaient à tout croisement avec des races étrangères. Ils contribuèrent ainsi à la création de la race bovine normande.

Le programme de la Chandeleur 2018 de Montebourg :

Pendant 3 jours, une foire exposition, de nombreux déballeurs, des pépiniéristes, des stands internationaux et une grande fête foraine vous attendent à Montebourg. Les restaurants proposent des tripes et pieds de porc à déguster sur place ou à emporter.

Nouveauté de la Chandeleur 2018 : la présence sur les trois jours de la société d'aviculture de Cherbourg-en-Cotentin pour une exposition de leurs animaux.



Vendredi 2 février 2018:

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition et du concours d'animaux de Race Normande.

11 h 00 : Accueil des personnalités, inauguration et vin d’honneur. (Mairie + Chapiteau ) Visite de la Foire exposition sous le chapiteau et des stands internationaux. Visite du concours de bovins, visite des pépiniéristes et des exposants extérieurs.

14 h 30 : Concours d’animaux de race normande : Les meilleures vaches de chaque catégorie sont récompensées par des primes, plaques et coupes.

15 h 00 : Concours Gastronomiques organisés par la "Confrérie Cassine des Chevaliers de Saint-Jacques". Concours de Tripes façon Montebourg et concours de Pieds de porc à la Cassine ouverts aux bouchers-charcutiers et restaurateurs locaux mais aussi de Normandie et des régions voisines (sous chapiteau, place Saint-Jacques).

La Confrérie Cassine des Chevaliers de Saint-Jacques de Montebourg © Radio France

Samedi 3 février 2018 :

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition : Déballeurs, pépiniéristes, etc...

11 h 30 : Remise des Prix et coupes du Concours Agricole (Salle des fêtes).

15 h 00 : Concours de Tartes aux pommes réservé aux particuliers avec à 17h30 la remise des prix (sous chapiteau, place Saint-Jacques).

20 h 00 : Repas des jumelages (Salle des fêtes).

Dimanche 4 février 2018 :

10 h 00 : Ouverture de la Foire Exposition.

11 h 00 : Messe en l'église Saint-Jacques en présence des Confréries.

12 h 00 : Défilé de la Confrérie dans la ville.

Le groupe "Ca R’ Samba Koi" à la Chandeleur de Montebourg

14 h 00 : Prestation du groupe "Ca R’ Samba Koi" : percussions et musiques brésiliennes.

17 h 30 : Remise des prix du Concours Gastronomique (Salle des fêtes).

19 h 00 : Clôture de la Foire.

Le traditionnel concours de tartes de la Chandeleur de Montebourg:

Un concours de tartes aux pommes ouvert à tous (sauf aux professionnels). Les inscriptions se font avant le 2 Février 2018 auprès du bureau touristique de Montebourg. Renseignements : 02 33 41 15 73.

Le dépôt des tartes se fait le samedi 3 février de 10h à 14 au stand du bureau touristique de Montebourg sous chapiteau. Début du concours à 15h et résultats vers 17h30. Bonne chance à tous !

Pendant 3 jours France Bleu Cotentin est sur la foire de Montebourg et vous attend sous le chapiteau place Saint-Jacques pour partager avec vous cette Chandeleur 2018 !