La chanteuse Héraultaise Barbara Weldens est morte mercredi soir sur scène

La chanteuse Héraultaise Barbara Weldens nous a quittés hier soir lors d'un concert dans l'église Notre-Dame des Cordeliers de Gourdon, dans le Lot. Elle s'est effondrée sur scène alors qu'elle chantait. Elle participait au festival Léo Ferré.

Fin 2016, Barbara Weldens avait remporté le premier prix du concours jeunes talents 2016 du Festival Jacques Brel, ainsi que le prix révélation scène, de l’Académie Charles Cros.

Barbara Weldens était une chanteuse atypique. On aurait pu croire que Brel s'était réincarné en elle ! On se souviendra longtemps de sa prestation au Bleu Hérault Live Festival, le 15 juin dernier où elle chantait à l’Agora du Crès.

Elle était montée sur scène avec ses escarpins rouges, dont elle s'était rapidement débarrassée. Elle chantait pieds nus, pour mieux sentir les vibrations et les bonnes ondes de son public

Chanteuse et compositrice dans un répertoire de chanson réaliste, c'était une personnalité atypique, très inspirée, au look punk et dotée d'une très belle énergie scénique. Pour lui rendre hommage nous rediffuserons ce soir sa prestation enregistrée au Bleu Hérault Live Festival, le 15 juin 2017.

