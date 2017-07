La saga de l’été nous conduit à la Chèvrerie des Garrigues, à Cabrières, cette semaine.

Au cœur de la Garrigue, venez découvrir le troupeau de chèvres du Rove. Les chèvres pâturent toute l'année dans les collines et profitent ainsi d'une nourriture saine, variée et naturelle. La qualité et la richesse de leur lait donne un goût unique aux fromages, pélardons, brousses, fromages blancs... pour le plus grand plaisir des gourmets.

Lydie et Yoland Ménier nous font visiter cette chèvrerie qui est aussi devenue ferme pédagogique et en plus, ils vous donneront les secrets de fabrication du pélardon.

Hugo Laroche et Lydie de la Chèvrerie des Garrigues devant de succulents pélardons - Hugo Laroche

