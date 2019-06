La Cie L'Echappée Belle vous propose "Marche ou rêve" les 21 et 22 juin 2019 à Fay sur Lignon

Spectacle cabaret "Marche ou rêve" avec la Compagnie "L'Echappée Belle" les 21 et 22 juin 2019 à Fay sur Lignon en Haute-Loire

3 roulottes, entre 15 et 30 marcheurs de tous âges : nomadisme, poésie et grands espaces.

A la manière des saltimbanques du temps jadis, nous ferons au cours de notre aventure halte dans des bourgades, petites villes et villages.

Le convoi des roulottes s’ébranle. Il quitte St Michel de Chabrillanoux et se dirige plein Ouest, pour un périple de 5 semaines et 350 kilomètres, qui le mènera à travers vallées, plateaux, hautes plaines de l’Ardèche à la Haute-Loire.

Nous venons à votre rencontre animés par le désir de découvrir les particularités de votre territoire, de partager avec vous une expérience chaleureuse et créative à travers un cabaret nomade ( ateliers, scène ouverte, concerts..).

A Fay sur Lignon : 21 et 22 juin avec uniquement cabaret scène ouverte le soir du 22/06.

Le site officiel