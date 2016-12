La Cinémovida 2017 à Cherbourg-en-Cotentin

La 27ème édition de la Cinemovida de Cherbourg, le festival des cultures hispaniques de la Manche apportera couleur et chaleur du 20 janvier au 11 février 2017 dans la presqu'ile du Cotentin.

Organisé par l’association MANCHA (Mouvement d’Amitié Normand pour la Culture Hispano Américaine), le festival est un reflet de la vitalité du cinéma espagnol et sud-américain. Les projections de films encore inédits en France et d'avant-premières sont programmées au cinéma CGR Odéon de Cherbourg-en-Cotentin. Des conférences, la journée de l'Espagnol , la dégustation de vins , de tapas, des concerts ( concert de flamenco, d'orgue et de la tuna ) sont aussi au programme de cette 27ème édition de la Cinémovida. Le Pérou et l’Andalousie sont les terres hispaniques mis à l’honneur cette année. L' écrivain péruvien Alfredo Pita est annoncé sur le festival.

Le cinéaste chilien Patricio Guzman, connu pour ses nombreux documentaires sur l’histoire du ChilI est le parrain de la Cinémovida 2017. Son film "Le bouton de nacre" qui reçut l'Ours d'argent du meilleur scénario à la Berlinale 2015 sera projeté en ouverture du festival. Patricio Guzman sera présent lors de cette projection suivie d'un débat.

Le programme de la Cinémovida 2017 :

VENDREDI 20 JANVIER : Ouverture du festival avex la projection au cinéma CGR Odéon à 20h30 du film "Le bouton de nacre", film documentaire chilien, en présence de son réalisateur Patricio Guzmán.La projection sera suivie d’un débat.

SAMEDI 21 JANVIER à 18h00 au CGR Odéon Projection du film documentaire musical : "BEYOND FLAMENCO" de Carlos Saura. Un entracte dinatoire sera proposé à l’issue de la projection. Il sera suivi à 20h30 du spectacle de flamenco de la Compagnie Al Doce.

LUNDI 23 JANVIER à 18h00 à l’IUT Cherbourg-Manche : vernissage des expositions photos : "TIERRAS DEL SUR" de Pedro LEAL, "PEROU" de Jacques Langlois et "TODO ES RITMO".

MARDI 24 JANVIER à 20h30 Salle Paul Eluard (Quasar). "MARIO VARGAS LLOSA… et les autres." Conférence de Gilles Groult, de l'Université de Caen Normandie. Entrée libre dans la limite des places disponible.

MERCREDI 25 JANVIER à 18h00 à la Bibliothèque Universitaire - Vernissage des expos photos : "PEROU" de Jacques Langlois et présentation de la série d’estampes "RYTHMES DE L’ESCLAVAGE " de César-Octavio Santa Cru.

JEUDI 26 JANVIER à 17h00 - "Ruta de la Tapa" des bars de Cherbourg proposent des tapas spécialement élaborées pour le festival ( L’Eldorado, le Bayou Bar, le Black Dog Café, le New Orleans, La Bodega, le Joe Bar Team).

VENDREDI 27 JANVIER à 17h30 à la Maison de l’Etudiant - Vernissage de l’exposition : "ANDALOUSIE", photos de Gilles Groult et à 18h00 Conférence : "ANDALOUSIE, MYTHES ET RÉALITÉS " par Gilles Groult (Université de Caen Normandie). Entrée libre dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 01 FEVRIER à partir de 18h30 - Apéro-concert à la cafétéria du Restaurant Universitaire La Passerelle animé par le groupe péruvien PONELE COLOR. Entrée : 5€ Nombre de places limité !

JEUDI 02 FEVRIER de 9h00 à 17h00 - Journée de la langue espagnole et du monde hispanique à l’IUT Cherbourg-Manche. Les thèmes : l’Andalousie et le Pérou. Jeux de mots, concours sur la langue, récits, chansons, expositions, dégustations. Le groupe péruvien PONELE COLOR animera cette journée. A 19h30 : Cinéma CGR Odéon présentation du film "Sigo siendo" par César-Octavio Santa Cruz, Docteur ès Arts et musicologue. La projection sera suivie d’un débat. De 17h00 à 20h00 - " Ruta de la Tapa" dans les bars.

SAMEDI 04 FEVRIER à 16h30 à l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul Octeville, avenue de Normandie : CONCERT D’ORGUE IBERIQUE de M. Jean Régnery. Il sera accompagné au cornet à bouquin par M. Serge Delmas et aux castagnettes par Mme Marie-Cécile Hureau.

MARDI 07 FEVRIER à partir de 18h00 - Conférence - dégustation organisée par l’Association Œnophile Cherbourgeoise (AOC), découverte des vins d’Andalousie et de quelques spécialités culinaires – Cafétéria du Restaurant Universitaire, La Passerelle. Entrée 5€. Nombre de places limité !

JEUDI 09 février de 17h00 à 20h00 - Dernière occasion pour profiter de l'opération : "Ruta de la Tapa" dans des bars cherbourgeois.

VENDREDI 10 FEVRIER à 18h00 - Maison de l’Etudiant : "LE DERNIER EMPIRE PRECOLOMBIEN DES ANDES". Conférence de Jean-François BOUCHARD.( archéologue, CNRS) Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 11 FEVRIER à 17H00 Soirée de clôture LA TUNA LEXOVIANA au Théâtre des Miroirs à La Glacerie. Concert chants et danses d’Espagne et d’Amérique Latine.

La CINEMOVIDA c’est aussi du Cinéma du 25 Janvier au 7 février au CGR ODEON avec un choix de quatorze films en version originale sous-titrée, six en avant-première, diffusés sur plus de soixante séances. Plus d'informations sur le site le l'association LA MANCHA.