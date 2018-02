Ce jeudi, France Bleu Bourgogne offrira aux auditeurs qui ont gagné leurs places une représentation privée. Dès 16h, Charlotte Millet nous fera découvrir en direct les coulisses du cirque Médrano, un événement à découvrir jeudi en image sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne.

LE CIRQUE ! Ce simple mot n’évoque-t-il pas dans la mémoire de tout un chacun la magie, la féerie, le rêve ? Evidemment !

Dans toute société et à travers tous les âges, l’image du cirque nous emporte dans des contrées lointaines et donne aux plus petits comme aux plus grands l’occasion de s’évader, de rêver, de s’émerveiller !

Avec plus de 10 millions de spectateurs par an, le cirque est un art populaire par excellence. C’est une des valeurs fondamentales de Medrano que de proposer rêves, magie et féerie au plus grand nombre, et notamment à ceux qui habituellement n’ont pas accès de part leur éloignement aux grands spectacles.

Les convois, comptant 40 semi-remorques et 120 personnes issues de 14 nationalités différentes, arrivent dans la nuit et, dès l’aube, c’est un véritable village qui s’éveille.

Un ballet bien réglé où techniciens, monteurs, mécaniciens, électriciens, menuisiers, cuisiniers, artistes, palefreniers, caissiers et personnel administratif s’affèrent à ses tâches. Ainsi, les monteurs commencent à élever les mats du chapiteau et à tirer la grande toile sous laquelle la magie opérera quelques heures plus tard. Au même moment, la ménagerie (riche de plus de 80 pensionnaires) s’éveille et il est l’heure d’apporter nourriture, soins et affection aux animaux, acteurs incontournables des grands spectacles de cirque populaire.

PROGRAMMATION

Oleg face aux tigres de Sibérie

Kevin Flores, le jongleur le plus rapide du monde

Leone Alberto et la magie des bulles

Entre pitrerie et poésie: le clown Alaya

La grande caravane des animaux exotiques

La célèbre force capillaire, le duo Zontly

Aux mâts cubains, Alvaro Rodriguez

Stella au tissu aérien

Le duo Acro-Balance au porté acrobatique

La fabuleuse transformiste Darina

Les chiens de Kevin Huesca

Miguel et Jessica au roller skating

