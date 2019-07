La cité médiévale du Crozet va s'embraser avec la fête des feux ce samedi 20 juillet 2019

La musique s'invite dans ce village médiéval du Crozet avec la fête des feux ce samedi 21 juillet 2019 à partir de 18h30

La cité médiévale va s'embraser avec le feux d'artifice musical qui va enflammer le donjon. Auparavant les visiteurs pourront apprécier un concert de flûte traversière avec les solistes Ada Perez et Tim Veldman. La soirée se poursuivra par un bal animé par Sonovirtual.

Vivez de beaux moments au Crozet et ce samedi 20 juillet en sera un, n'en doutons pas. Pour vous ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce lieu chargé d'histoire et richement doté de bâtisses médiévales et renaissance. Et si le cœur vous en dit pourquoi ne pas profiter de cette soirée pour une pause gourmande au village précédée du concert qui sera donné à 18h dans les vestiges de la chapelle des vicomtes de Mâcon.

Le Crozet labellisé ‘‘village de caractère’’, possède un bourg riche en bâtiments d’époque médiévale et Renaissance (La Maison à Pans de Bois dite « du Connétable », la Tour à Bec, la Grande Porte, l’Ancienne Halle de la Cordouannerie, l’ancienne chapelle des Vicomtes de Mâcon, la Maison Dauphin, la Maison Papon, la Maison du cadran, le musée, le donjon…)

Le Crozet est le cadre parfait pour accueillir des événements artistiques. Au fil de cet été des associations du village vous convient à de jolis moments. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire avec aussi par exemple une pause gourmande au restaurant du village.

Le site officiel