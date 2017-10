La classe de 3e Tremplin du collège d'Aramont coup de coeur France Bleu des Lauriers de la Fondation de France

La Fondation de France a remis lundi 16 octobre ses Lauriers à 13 projets à l'issue d'un concours qui récompense chaque année des projets associatifs innovants dans l’aide aux personnes vulnérables, l'éducation ou l’environnement. Parmi ceux-ci, un coup de coeur France Bleu

Le coup de coeur France Bleu

La 3e Tremplin du collège d'Aramont, dans l'Oise, ou quand art et culture aident à lutter contre le décrochage scolaire

Situé près de Compiègne, le collège d’Aramont obtenait au Brevet des résultats inférieurs aux résultats moyens de l’Académie d'Amiens. Plusieurs professeurs ont alors décidé de se mobiliser. C’est la naissance d’une classe de 3ème : la 3ème Tremplin, qui met en place une méthode pédagogique s’appuyant sur une approche ludique et culturelle. Objectif : enseigner de manière plus personnalisée et interagir autrement pendant les cours. En 2016, les élèves de la 3ème Tremplin ont travaillé tout au long de l’année scolaire sur un projet de festival Street Art, construit autour du mot « Tolérance ». Organisé dans l’enceinte de l’établissement, il a suscité un engouement dépassant toutes les attentes, jusqu’à être finaliste du Prix de l’audace artistique et culturelle des ministères chargés de l'Education nationale, de la Culture et de l'Agriculture, et représenté à l’Elysée. Un succès : des moyennes générales en hausse, un taux de réussite de 100 % au Brevet dans la classe Tremplin, des orientations réussies. Le dispositif devrait être élargi à l’ensemble des classes de 3ème, avant – pourquoi pas – de le généraliser à tout l’établissement.

