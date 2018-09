Le Dimanche 24 septembre entre 10h et 18h Plongez-vous dans la Provence d’antan le temps d’une journée à la Colle-sur-Loup

Quelques temps forts à noter pour cette 25ème édition, « La Colle Autrefois » qui va vous transporter hors du temps

avec au programme des démonstrations et des animations de métiers d’antan, des ateliers pour redécouvrir les produits d’autrefois de la musique traditionnelle, des danses folkloriques

L'entrée est libre et les animations se passent rue Clémenceau et Foch et Place de Gaulle à la Colle sur Loup