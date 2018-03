France Bleu Hérault partenaire de la 5e Comédie du Rire : Festival d'humour de Montpellier et sa métropole. Du 4 au 7 avril 2018 à l'Opéra Comédie de Montpellier.

5 ans ! ça se fête. Un quinquennat de rire à Montpellier et dans sa métropole grâce à tous ceux qui sont venus à la Comédie du Rire depuis le début. Laurent Pit

France Bleu Hérault partenaire de la Comédie du Rire 2018

Mercredi 4 Avril - 20h30

Frédéric Fromet

Révélé au grand public par sa chanson d'actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n'épargne rien ni personne.

Ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, mais tous ses textes recèlent un véritable fond qui ne laisse personne indifférent. Sur scène, François Marnier et Rémy Chatton accompagnent Frédéric en faisant les jolis choeurs et en jouant de l'accordéon et de la contrebasse.

Jeudi 5 Avril - 20h30

Pierre Emmanuel Barré

(Attention, Spectacle complet !)

Vous avez pu suivre ses chroniques à 11h sur France Inter, à 14h sur Canal Plus, à 19h sur Comedy , à 22h sur France 2...

Ne pensez-vous pas qu'il est temps de quitter votre canapé et de trouver un travail ?

Vous cherchez un spectacle familial ? Vous voulez rire des petits travers du quotidien ? Vous aimez l'humour bienveillant et jamais vulgaire ? Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle. Cordialement. Pierre-Emmanuel Barré

Vendredi 6 Avril - 20h30

Guillermo Guiz

Guillermo Guiz

Samedi 7 Avril - 10h et 13h

Stages d'improvisation théâtrale

Ouverts à tous (de débutants à confirmés) à partir de 16 ans. Objectif : Se faire plaisir en pratiquant l’impro

Intervenants : Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’improvisation théâtrale et de nombreux festivals d’Avignon, Laurent PIT et David BAUX font partager leur passion au travers d’ateliers et de stages depuis plusieurs années.

Samedi 7 Avril - 20h30

Les Instantanés - David Baux, Laurent Pit

C'est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public. Le public est donc à la fois auteur et spectateur. A chaque représentation les deux comédiens David BAUX et Laurent PIT vont se livrer à une expérience théâtrale unique.

Leur but ? Se surprendre autant qu’ils se surprennent.

Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le cœur net : revenir !

Ce spectacle a joué à guichet fermé durant le festival d’Avignon 2010, 2011 et 2014.

