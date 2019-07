La "communauté de destin" : "un principe pas suffisamment fort et construit pour fonctionner" selon une sociologue.

Bastia, France

Cette étude faites d'enquêtes de terrain tentent de répondre à une question : la Corse est-elle le lieu d’une xénophobie ou d’un racisme spécifique ?

Environ 10 % de la population de l'île est composée d'étrangers, pour moitié des maghrébins. Les Corses sont-ils plus racistes que les autres ? Plus exclusifs ?

"Le racisme est présent dans toutes les sociétés, de ce côté-là, il n’y a pas de spécificité. Je ne suis pas sûre que l’on puisse parler de racisme.", explique Liza Terrazzoni. "Ce que j’ai essayé de faire, c’est de penser la place des autres dans la société corse, à partir de l’exemple de l’immigration maghrébine, et j’ai essayé de mettre en évidence les logiques d’exclusion dans cette société".

"On ne peut pas nier la dimension de violences physiques (exemple, les épisodes violents des années 1990 et 2000) _et surtout symboliques_. Là, c’est beaucoup plus spécifique à la Corse, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui vivent dans la crainte. Il y a des formes de ségrégation, qui existent un petit peu moins maintenant, mais qui étaient très présentes à l’époque où j’ai mené mes enquêtes".

Sur la question des pinzuti, les continentaux, la sociologue de l’École des hautes études en sciences sociales explique qu'il y a des logiques d’exclusion qui se fondent sur l’ethinicisation des corses. En quelque sorte, "plus on se sent corse, plus on sent que les autres sont autres".

Le nationalisme engendrerait-il l’exclusion de l’autre, par une corsisation extrême de la société ?

"Je ne pointe pas que cette responsabilité. Mais quand j’en viens au moment politique, on observe que le discours nationaliste et la manière dont il s’est construit favorise l’exclusion des autres. […] La communauté de destin, je pense que ce n’est pas un principe politique suffisamment fort et construit pour fonctionner. […] Est-ce qu’on fait peuple parce qu’on partage une identité ou parce qu’on partage des idéaux politiques ? Je pense qu’il y a un équilibre à trouver entre les deux dimensions du nationalisme".