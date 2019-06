La compagnie des Bateaux-Mouches fête ses 70 ans avec France Bleu Paris !

À cette occasion, votre radio s’installe à bord du bateau « Le Jean Bruel » toute la journée du vendredi 14 juin et vous offre la possibilité de venir assister à l’une de ses émissions en direct.

Fondée en 1949 par Jean Bruel, la Compagnie des Bateaux-Mouches inaugure les premières promenades sur la Seine à bord d’un bateau omnibus, vestige de l’Exposition Universelle de 1900.

Après l’inauguration en 1952 du premier bateau tout en verre, le Bateau-Mouche s’est imposé comme une véritable institution touristique parisienne.

La Compagnie des Bateaux-Mouches accueille chaque année près de 2.5 millions de visiteurs… Un succès qui fait d’elle aujourd’hui la quatrième attraction touristique payante de la capitale, juste après la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et le Centre Pompidou.

C’est donc la 1ère compagnie à avoir proposé de visiter Paris par sa plus belle avenue, la Seine. Et comme 80% des monuments de Paris se trouvent en bord du fleuve, la promenade fluviale reste la meilleure façon de les admirer et de contempler la ville lumière.

France Bleu paris en direct depuis les Bateaux-Mouches

France Bleu Paris est partenaire du 70e anniversaire de la Compagnie des Bateaux Mouches, dont le week-end événementiel est prévu du 14 au 16 juin.

Le 1er mai dernier, Charlotte Bruel, directrice de la Compagnie des Bateaux-Mouches, était l’invitée de l’émission Une heure en France

Les petites infos à partager

La flotte actuelle se compose de 15 bateaux qui parcourent tous les ans une distance équivalente à 5 fois le tour de la planète. Ce sont les plus grands de la Seine à Paris ! Certains d’entre eux approchent les 80m de long ! Ils sont ainsi particulièrement confortables en navigation car moins sensibles au roulis. Aucun mal de mer à bord !

Un bateau promenade peut accueillir jusqu’à 1.000 passagers.

En haute saison près de 600 collaborateurs œuvrent sur le Port de la Conférence pour assurer une qualité de service irréprochable.