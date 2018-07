France Bleu vous fait découvrir la saison 5 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h55 sur France 5. Cette semaine direction la Corse du Sud, du Golf de Bonifacio au Massif de l'Alta Rocca .

Dimanche 5 août à 20h55 sur France 5

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 continue d'explorer le patrimoine français. La cinquième saison de cette série propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays. Dix films qui sont autant de cartes postales vivantes. Les nouvelles destinations à découvrir : Îles de l'Atlantique, Manche nord et Mont Saint-Michel, Provence, Cévennes, Anjou, Corse du Sud, Allier, Hautes Pyrénées, Côte d'Opale, Côte d'Azur.

C'est dans la région la plus méridionale de France que nous vous emmenons ce dimanche 5 août. Des majestueuses flèches granitées de l'Alta Rocca, aux divines plages de sable fin du littoral ouest, sans oublier Bonifaccio, la pépite perchée sur ses falaises de calcaire blanc, la Corse du Sud récèle d'incroyables trésors d'une infinie variété.

De la splendeur des paysages, aux saveurs subtiles et enivrantes de la Méditerranée, tout ici inspire une insondable douceur de vivre ...

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 12 août, l'Allier de Vichy sera mise à l'honneur sur France 5.