France Bleu vous fait découvrir la saison 5 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h55 sur France 5. Cette semaine direction la Côte d'Opale, des falaises des 2 caps aux marais de Saint-Omer.

Dimanche 26 août à 20h55 sur France 5

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 continue d'explorer le patrimoine français. La cinquième saison de cette série propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays. Dix films qui sont autant de cartes postales vivantes. Les nouvelles destinations à découvrir : Îles de l'Atlantique, Manche nord et Mont Saint-Michel, Provence, Cévennes, Anjou, Corse du Sud, Allier, Hautes Pyrénées, Côte d'Opale, Côte d'Azur.

Notre escapade en Côtes d'Opale, nous amène tout d'abord dans le Montreuillois. Vous allez vous régaler dans ses coins de natures préservées ou de ses spécialités gastronomiques traditionnelles étonnantes. A l'intérieur des terres, dans la région de Saint-Omer, deux activités sont au programme : une visite exclusive dans un des hauts lieux de la seconde Guerre mondiale ainsi qu'une promenade au fil de l'eau. Enfin, le Boulonnais nous livre ses paysages grandioses avant de nous dévoiler le secret de ses moules frites.

A l'issue de cette inédit, retrouvez à 21h40, Aveyron, de l'Aubrac au Larzac.

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 2 septembre, direction la Côte d'Azur.