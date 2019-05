La course de caisses à savon de la Sainte-Échelle à Cherbourg-Octeville le 30 mai

La 6e édition de la course de caisses à savon de la Sainte-Échelle prendra son départ jeudi 30 mai 2019 dans les rues d’Octeville. Une vingtaine d’équipes participent à cette course sportive haute en couleurs en plein cœur de la ville !

La course de caisses à savon à Cherbourg-Octeville avec France Bleu

Octeville, France

Seul, entre amis, collègues ou en famille, les équipes de la course de caisses à savon de la Sainte-Échelle vont dévaler une piste de 450m dans les rues d’Octeville.

La descente est chronométrée et l’originalité du véhicule et des costumes comptent pour le classement final.

Le parcours de la course à Octeville

Inscrivez-vous pour cette course folle : La course de caisses à savon 2019 à Octeville

En marge de la course, les visiteurs pourront profiter de multiples activités et animations comme des structures gonflables, des jeux en bois, un bassin à bulles.

La course de caisses à savon de la Sainte-Échelle 2019 en pratique :

Jeudi 30 mai, rue Becquerel à Octeville.

Départ prévu à 15h00.