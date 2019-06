La Course des Flammes : Ma Flamme pour un enfant

dimanche 23 juin 2019 1ère édition de la Course des flammes, une expérience sportive, solidaire et familial unique en son genre sur Marseille.

France Bleu Provence est partenaire de la Course des Flammes un événement sportif et solidaire dimanche 23 juin à Marseille sur l'esplanade du MUCEM.

Passionnés ou amateurs de course à pied, de marche, de paddle ou encore de kayak, venez partager une expérience sportive, solidaire et familial unique en son genre sur Marseille

Se mobiliser pour l’accompagnement des enfants malades du cancer.

l'objectif de cette première édition crée par Sourire à la vie est de collecter des fonds pour accompagner les enfants atteints du cancer et de valoriser notamment les bienfaits de l'activité physique dans la lutte contre la maladie.

Un Événement caritatif accessible à tous

La Course des Flammes est un événement au profit des enfants souffrants du cancer. Pour valider votre participation à la course, vous devrez avoir collecté au moins 200€ de dons déductibles des impôts.

Pour vous, c’est la possibilité de relever un défi sportif et solidaire en faveur des enfants et d’associer vos proches (famille, collègues, amis…) à ce challenge.

Transmettre sa flamme: un message d’espoir et de solidarité pour les enfants

#MaFlammePourUnEnfant

Une grande soirée Caritative sur le village de la course.

L’accès au village de la Course des Flammes vous permet d’assister au Concert de Grand Corps Malade au coucher du soleil sur l’Esplanade du Mucem à Marseille, mais également de profiter d’animations gustatives, créatives et sportives riches en surprises, pour les petits et les grands !

Vous allez également pouvoir titiller vos papilles grâce aux recettes des 5 Chefs Gourméditerrannée présents pour l’événement.

En savoir plus : Information & inscription, Village & Animations.