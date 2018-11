La crèche vivante de Port-Bail 2018 : les 15, 16, 21 et 22 décembre

La Nativité est un spectacle unique en Normandie. Sur 2 week-ends, 11 représentations de ce spectacle son et lumière sont données en l’église Notre Dame de Port-Bail sur la Côte des Isles dans la Manche.La 7ème édition de "La Nativité" se déroule les 15, 16, 21 et 22 décembre 2018.

Portbail, France

La crèche vivante de Port-Bail : un spectacle unique en Normandie.

Plus de 45 acteurs en costumes vous invitent à remonter le temps et à vous plonger dans la vie quotidienne des habitants de Judée il y a plus de 2 000 ans. 14 scènes retracent la destinée de Joseph et Marie dans le pur respect des textes bibliques. Une dizaine d'animaux, des acteurs en costumes originaux mis en scène avec de gros moyens techniques offrent un spectacle de qualité professionnelle. Les décors de la crèche vivante de Port-Bail demande plus d'un mois et demi d’installation aux bénévoles afin que l'église devienne un véritable village palestinien.

Depuis sa création il y a 6 ans, le spectacle a séduit plus de 6 000 spectateurs. La 7ème édition est une nouvelle occasion de profiter de la magie de Noël avec de nouvelles scènes, de nouveaux jeux de lumière et de nouveaux décors. Chaque année, plus d’une cinquantaine de bénévoles se mobilisent pour proposer ce son et lumière : fabrication des décors, créations des costumes, mise en scène et interprétation des rôles.

Les représentations 2018 de la crèche vivante de Port-Bail :

Samedi 15 et dimanche 16 décembre : 14h30, 16h30 et 18h30

et dimanche décembre : 14h30, 16h30 et 18h30 Vendredi 21 décembre : 20h30

décembre : 20h30 Samedi 22 décembre : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30

Le spectacle, à l’initiative de l'association Les Amis de Saint Siméon dure 1 heure 30mn au sein de l’église Notre Dame. Tarif unique : 8 €

Réservations dans les différents bureaux de l’Office de tourisme : Port-Bail : 02 33 04 03 07 / Barneville-Carteret : 02 33 04 90 58

Sur le site de l’office du tourisme de la Cote des Isles : Je réserve ma place

Visitez le site de la Crèche vivante de Port-bail.