LA CYCLOCANCER 2017 avec France Bleu Normandie

VENEZ NOMBREUX A CETTE NOUVELLE EDITION 2017

Teamcyclocancer.com est une association à but non lucratif qui a pour but de lutter contre le cancer par la pratique du sport cycliste en collectant des fonds pour aider la recherche.

En 2016, plus de 600 participants ont permis de collecter 5 740 € intégralement reversés au centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel de ROUEN

Cyclocancer - remise de chèque

Des épreuves ouvertes à tous:

8h30 La SPORTIVE, la CESAREO:90km

8h45 La CYCLO: 50km

9h La RANDO pédestre: 10 km

9h La FAMILIALE: 20km

Départs et arrivées à l'espace Clara de Clères, remises des prix et des lots à 12h.

Inscription 10€ intégralement reversés à la lutte contre le cancer

Les parcours cliquez ici