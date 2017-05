La Deûle et la Lys en Fête

Au bord de la Deûle eT de la Lys, place à la magie vénitienne le temps d’un week-end : les 2, 3 et 4 juin, Venise s’invite au cœur de la région pour la dix-huitième édition de l’événement.

DEÛLE ET LYS EN FÊTE

Deûle en fête voit son nom modifié grâce l’adhésion des communes de Comines et de Warneton à la compétence événements du SIVOM. La Lys faisant maintenant partie de l’évènement «Deûle en fête» devient «Deûle et Lys en fête».

«Deûle et Lys en fête» se déroulera les 2, 3 et 4 Juin 2017 dans 11 communes à l’ouest de la métropole lilloise : Deulémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-deûle, Saint-Andrez-lez-Lille, Verlinghem, Wambrechies ainsi que Comines et Warneton.

Cet évènement fête cette année sa 18ème édition. Pour l’occasion le thème de Venise est mis à l’honneur. Deûle et Lys en fête a pour but de réunir le temps d’un week-end tous publics pour un moment de partage, de cohésion et de retrouvailles dans les communes participantes.

Au programme des spectacles, des centaines d’animations au coeur de chacune des villes ainsi que des croisières sur nos rivières et une multitude d’autres activités. La Lys se joint à la Deûle à l’occasion de cette nouvelle édition qui aura lieu dans les villes de Comines, Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, Wambrechies et Warneton. Cette année, c’est le thème de Venise qui est mis à l’honneur. Près de 60 000 visiteurs sont attendus.

Venise mise à l’honneur : Le début des festivités aura lieu le vendredi soir à la Plaine du Colysée de Lambersart à partir de 20H30 avec la parade des carnavaliers suivi d’un spectacle participatif par les habitants du territoire toujours sur le thème de Venise mis en lumière par de grandioses fontaines. Les carnavaliers seront aussi présents le samedi sur la base de loisirs du fort à Verlinghem. Flashmob vénitien, spectacle participatif lanceront la soirée avant de laisser place au Rêve et à la magie des artifices.

Près de 40 croisières et 200 animations : La fête continuera tout le week-end sur les berges de la Deûle et de la Lys avec des activités pour tous les goûts : croisières à thèmes, marchés artisanaux, jeux pour enfants, visites, expositions et promenades à vélo, à pieds ou à cheval. Près de 40 croisières déclinées sur la thématique vénitienne se dérouleront sur la Deûle et la Lys. De la croisière dégustation de vins italiens à la croisière Venise insolite et secrète, de la croisière musicale à la croisière nature, il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands.

LES NOUVEAUTÉS 2017

Cette année « Deûle et Lys en fête » innove avec de nouvelles activités destinées aux habitants de l’alliance nord-ouest.

- Croisières à thèmes. Cette année il y a un 37 croisières déclinées sur 9 thèmes, allant de la croisière soirée vénitienne à la croisière dégustation de vins italiens en passant par la croisière Venise insolite et secrète.

- Des cours de valses vénitiennes, ouverts à tous, débutants et confirmés de 4 à 104 ans !

- Des flash mob vénitiens à Lambersart, Quesnoy-sur-Deûle, Deûlémont et à la Base de loisirs du fort à Verlinghem.

- Un spectacle réalisé par les habitants du territoire coachés par Babeth et Christophe.

- 32 carnavaliers de Venise « format XS » (car l’an prochain la version XXL est attendue). Rendez-vous aux photographes amateurs notamment au parc de Robersart.

- Des ateliers de fabrication de masques à Lambersart, Comines, Delémont et Quesnoy-sur-Deûle et sur la base de loisirs du Fort à Verlinghem.

- Le lancement de la fête des chapons pour un cortège inaugural 11h à Marquette-lez- Lille.

- Un village des créateurs renouvelé à Lompret.

- Des spectacles originaux à Saint-André avec A Fleur de Rue et le Cirque Fusion Triskel.

- La Robersart Color One pour mettre du fun et de la couleur dans la course à pied.

- Une soirée masquée à l’italienne à Warneton qui rentre dans le SIVOM pour l’événement.

Le week-end sera riche en événements !

