La Drôme dans "La Maison France 5"

Vendredi 30 novembre France Bleu vous propose de découvrir Crest, dans la Drôme, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Crest dans la Drôme

Charmeuse et hospitalière, la Drôme provençale a de quoi envouter celles et ceux qui foulent son sol : ses villages enfouis aux pieds des montagnes ou perchés sur les collines, ses champs de lavandes en été, et ses vignobles en période automnale sont un ravissement pour les yeux ! C’est ce territoire, situé aux portes de la Provence que nous allons explorer aujourd’hui, avec une première halte dans le village de Saoû .

Les intervenants de cette semaine ...

Thierry Chalancon, chef restaurateur et habitant de Saoû nous fera la visite du village de Saoû

Anne et Nicolas nous feront découvrir l’ancienne et vaste demeure qu’ils ont entièrement rénovée, des travaux qu’ils ont en grande partie réalisés eux-mêmes

Jean-Christophe Belaud est sculpteur. Il travaille un matériau plutôt inattendu : la moquette. A l’aide d’un simple cutter, d’une règle, d’un pistolet à colle, et bien sûr d’une bonne dose de talent, il donne vie à cette matière pour en faire des masques et tête de totem d’une grande originalité

Si certains sculpteurs utilisent la moquette, d’autres préfèrent des matériaux plus traditionnels comme le bronze. Pour donner forme à leurs créations, ils font appel à La fonderie d’art Barthélémy de Crest C’est là que l’on coule la matière, qu’on la patine, mais aussi que l’on conçoit les moules… un espace au service des artistes que nous fait découvrir Pierre Abattu, le Directeur…..

Laure Barlet a elle aussi été conquise par le charme de la Drôme provençale au point de tout lâcher pour s’y installer et ouvrir des chambres d’hôtes : Le café soie

Stéphane Brun et Thomas Cusin Berche ont mis au point un concept de dôme pour l’extérieur, destiné à être utilisé comme une pièce en plus …une structure montable rapidement et qui peut s’adapter à toutes les envies. Stéphane nous détaillera les modalités de fabrication et d’utilisation….

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit cette semaine relever un nouveau défi : créer un meuble tv intégrant un lit…

Au coin du feu : Pour ceux qui ont la chance d’avoir une cheminée d’une cheminée, il faut penser aux équipements qui permettent d’attiser la flamme, de stocker les bûches, de se protéger des braises : les pare-feu, ranges bûches, serviteurs sont quelques-uns des accessoires incontournables et vous allez voir qu’aujourd’hui en plus d’être utiles, ils sont design !

Une magnanerie à Crest : On s’intéressera à une ancienne magnanerie qui a été entièrement remodelée par Gérard et Marjorie. Néerlandais d’origine, ils sont tombés amoureux fous de la Drôme provençale au point d’acquérir cette ancienne maison et de la rénover intégralement grâce aussi à l’aide d’artisans locaux

Choisir ses ouvertures : Vous qui avez créé de nouvelles ouvertures, vous vous êtes inévitablement posés la question du choix des fenêtres : quelles dimensions choisir selon l’usage, quel verre privilégier, faut-il préférer le PVC, le bois ou l’aluminium… On répond à toutes ces questions

Chalets et abris de jardin : On va découvrir d’autres types d’installations susceptibles d’être installées dans un jardin : du simple abri, en passant par le chalet de jardin, ou encore les cabanes de jardin… Ils peuvent être utilisés comme espaces de rangements ou pièces de vie pour les plus spacieux…on a fait une petite sélection

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 7 décembre à 20h50. Dieulefit sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.