La Fabrique à chansons 2017, votez pour votre coup de coeur

Revivez la Fête de la musique à Grenoble en photos et en vidéos

Vous étiez entre 2000 et 2500 à venir nous rejoindre au jardin de ville à Grenoble pour cette 34e édition de la Fête de la musique. Revivez en photos et en vidéos les meilleurs moments de la soirée et la remise du trophée France Bleu Isère, Sacem et ville de Grenoble à l'artiste grenoblois Anto.