La Fédération Française de Judo fait sa rentrée

Par Laurent Coviaux, France Bleu

Et si vous vous mettiez au judo pour la rentrée ? Avec plus de 560 000 licenciés, la Fédération Française de Judo est la cinquième fédération sportive française et propose de nombreux cours et stages adaptés à chacun. France Bleu vous donne quelques infos pratiques pour vous lancer !