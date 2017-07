La Feria de Béziers avec France Bleu Hérault

La Feria de Béziers mélange culture et fête depuis 1968.

120 ans pour les arènes !

Les arènes de Béziers accueillent des spectacles taurins depuis 1897, date de la construction de l’antre. Et c’est en 1968 que la feria a officiellement été fondée. Forte d’une capacité d’accueil de plus de 13 000 places (la plus grande de France), Béziers voit ses spectateurs venir d’horizons différents. Corridas et novilladas ont lieu tous les jours durant la Feria. À son inauguration en juillet 1897, la cité biterroise fut surnommée la Séville française. Ces arènes ont vu toréer les plus grands matadors.

Le programme des arènes

Le Sud-Est en fête.

La feria de Béziers mélange culture et fête depuis 1968. Cette année, vous y êtes invité du 11 au 15 août. Il s’agit de l'un des plus grands événements de l'été dans le Sud-Est. Près d'un million de personnes s'y donnent rendez-vous chaque année. Si les corridas sont le thème central de la feria, la fête qui s’organise autour donne à la manifestation son succès actuel.

LE spectacle à ne pas manquer: Les nuits équestres !

En 2016 record historique de fréquentation pour les Nuits équestres. Le public a répondu présent pour ces Nuits Équestres. L' hommage fût énorme et plein d'émotions . Un très beau cru qui place Béziers comme le plus Grand Show Équestre. Décalé, plein de folie et patriote. Les nuits équestres du 11 au 15 Août, place du 14 juillet.

