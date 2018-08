Du 11 au 15 Août, cinq jours de fête en rouge et blanc à vivre en direct de Dax avec France Bleu Gascogne.

Plus que jamais, France Bleu Gascogne est LA radio de la féria de Dax. Du 11 au 15 Août, vivez nos grands directs, au coeur d'un événement qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Nous vous donnons rendez-vous tous les jours au coeur d'une fête populaire, ouverte à toutes les générations.

Vous êtes les bienvenu(e)s pour assister à nos émissions à partir de 16h, au parc Théodore Denis de Dax. Et n'oubliez pas votre tenue en rouge et blanc !

Féria de Dax les festayres © Radio France - Bernard Tessier

Pendant cinq jours, plongez dans l'ambiance de la féria Dacquoise avec Laurent Hervé entouré de tous ses invités, dont vous ferez peut-être partie ! Première émission en direct du parc Théodore Denis samedi 11 Août à 16h. Ambiance garantie !

Féria de Dax studio France Bleu Gascogne © Radio France - Bernard Tessier

A partir de 18h, et le dimanche dès 11h30, suivez en direct et en intégralité les corridas de la féria 2018 avec Pierre-Albert Blain et Julien Lescarret. Rendez-vous également avec le magazine "Callejon" chaque jour en direct des arênes de Dax de 12h07 à 13h.

Arênes de Dax pendant la féria © Radio France - B.Tessier

Enfin ne manquez pas les reportages proposés par la rédaction de France Bleu Gascogne pendant toute la durée de cette édition 2018 de la féria de Dax.