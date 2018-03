France Bleu Gard Lozère vous invite a vivre en intégralité le premier grand rendez-vous de la temporada française, la Féria de Pâques à Arles. Entrez dans l’arène du 30 mars au 2 avril 2018.

Du 29 mars au 2 avril 2018, les Arènes d’Arles accueillent l’incontournable Féria de Pâques. En réunissant les principales figuras (El Juli, Juan Bautista, Roca Rey, Perera, Fandi, Manzanares, Castella, Diego Ventura…) et les meilleurs espoirs actuels (Ginés Marin, José Garrido, Luis David Adame et Andy Younes…), les arènes d’Arles offrent cette année encore un programme des plus prestigieux, avec une variété vouée à satisfaire toutes les sensibilités tauromachiques.

Pendant les 4 jours de la Féria, vous êtes invités à découvrir, au travers de nos rendez-vous d'information et nos émissions, tous les temps forts de la capitale camarguaise. Corridas et novilladas, course camarguaise dans les arènes mais aussi bandas et bodegas en centre-ville. Un programme riche, varié et rythmé par la passion de la tauromachie.

Retransmissions en direct commenté et invitations à gagner pour TOUTES les corridas.

Le programme dans les arènes

Vendredi 30 mars - 16h30 - Course Camarguaise . Concours de manades

. Concours de manades Samedi 31 mars - 16h30 - Corrida . 6 El Freixo pour El Juli, Juan Bautista et Andres Roca Rey .

. 6 El Freixo pour . Dimanche 1 avril - 11h - Novillada . 6 ganaderias francaises (Los Gallos - Jalabert - Concha y Sierra - Blohorn - Pages-Mailhan - Callet) pour Adrien Salenc, El Adoureno et El Rafi .

. 6 ganaderias francaises (Los Gallos - Jalabert - Concha y Sierra - Blohorn - Pages-Mailhan - Callet) pour . Dimanche 1 avril - 16h30 - Corrida . 6 Jandilla pour Miguel Angel Perera, Gines Marin et Andy Younes .

. 6 Jandilla pour . Lundi 2 avril - 11h - Rejon . 6 San Pelayo pour Andy Cartagena, Diego Ventura et Leonardo Hernandez .

. 6 San Pelayo pour . Lundi 2 avril - 16h30 - Corrida. 6 Alcurrucen pour El Fandi, José Garrido et Luis David Adame.

