La Feria de Pentecôte 2017 à Nîmes

Du 31 mai au 5 juin, France Bleu Gard Lozère vous invite a vivre en intégralité la Feria de Pentecôte à Nîmes. Point d'orgue de la vie festive nîmoise, la Feria attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

Pendant la Feria, certes, le taureau est roi, mais on ne vient pas à Nîmes uniquement pour la tauromachie : on vient à la Feria avant tout pour la fête, les amis et la musique.

On inaugure la Feria par la Pégoulade, placée cette année sous le signe des merveilles classées au patrimoine mondial de l’Unesco et de la candidature de la Ville de Nîmes, une pégoulade qui nous emmènera de Venise au Mont Fuji, de Rio à Cordoue...

On assiste ensuite à un abrivado ou un encierro, on déambule, une sangria à la main, sur les boulevards au son des peñas, on visite les expos, on danse la sévillane et le flamenco la nuit dans les bodegas, on entre dans les villages camarguais ou sévillans installés dans la ville, on regarde les joutes sur le canal de la Fontaine, ou encore on vibre au gré des concerts et des bals.

La Feria de Nîmes © Maxppp - F. Speich

Le dispositif France Bleu Gard Lozère pendant la Feria

Pour ne rien manquer de la fête dans toute la ville et dans les arènes, France Bleu Gard Lozère déploie du 1er au 5 juin un dispositif exceptionnel :

Des baladeurs jours et nuits sur les boulevards, dans les bodegas, sur le parvis des arènes, sur l'esplanade...

Des vidéos en Facebook Live.

Des émissions spéciales Feria tous les jours.

La retransmission en direct et en intégralité de TOUTES les corridas.

La Feria de Nîmes © Maxppp - Gilles Lefrancq

Le programme dans les arènes

Jeudi 1er juin, 18 h : course Camarguaise (Trophée des As).

: (Trophée des As). Vendredi 2 juin, 18h : corrida . 6 Toros de la Quinta pour Rafaelillo, Manuel Escribano et Roman.

: . 6 Toros de la Quinta pour Rafaelillo, Manuel Escribano et Roman. Samedi 3 juin, 11h30 : novillada . Novillos de Zacarias Moreno pour Andy Younes, Carlos Ochoa et Alejandro Gardel.

: . Novillos de Zacarias Moreno pour Andy Younes, Carlos Ochoa et Alejandro Gardel. Samedi 3 juin, 18h : corrida . 6 Toros de Garcigrande pour Curro Diaz, El Juli et Alberto Lopez-Simon.

: . 6 Toros de Garcigrande pour Curro Diaz, El Juli et Alberto Lopez-Simon. Dimanche 4 juin, 11h30 : corrida . 6 Toros de Victoriano del Rio pour Enrique Ponce, Javier Jimenez (qui confirmera son alternative) et Andres Roca Rey.

: . 6 Toros de Victoriano del Rio pour Enrique Ponce, Javier Jimenez (qui confirmera son alternative) et Andres Roca Rey. Dimanche 4 juin, 18 h : corrida . Toros de 6 ganaderias pour le solo de Juan Bautista.

: . Toros de 6 ganaderias pour le solo de Juan Bautista. Lundi 5 juin, 11h30 : corrida équestre . 6 Toros de F. Bohorquez pour P. H de Mendoza, Andy Cartagena et Lea Vicens.

: . 6 Toros de F. Bohorquez pour P. H de Mendoza, Andy Cartagena et Lea Vicens. Lundi 5 juin, 17h30 : corrida. 6 Toros de Jandilla pour David Mora, Paco Ureña et Jose Garrido.

La Feria de Nîmes © Maxppp - M. Esdourrubailh

La Féria de Pentecôte à Nîmes, du 31 mai au 5 juin 2017, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère.