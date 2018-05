Du 17 au 21 mai, France Bleu Gard Lozère vous invite à vivre en intégralité la Feria de Pentecôte à Nîmes. Point d'orgue de la vie festive nîmoise, la Feria attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier.

Pendant la Feria, on ne vient pas à Nîmes uniquement pour la tauromachie, on y va avant tout pour la fête, les amis et la musique.

On inaugure la Feria par la Pégoulade, on assiste ensuite à un abrivado ou un encierro, on déambule, une sangria à la main, sur les boulevards au son des peñas, on visite les expos, on danse la sévillane et le flamenco la nuit dans les bodegas, on découvre le village andalou, on regarde les joutes sur le canal de la Fontaine, et enfin, on vibre au gré des concerts (Diégo Carrasco, Manolo The Voice of the Gypsies et Sergent Garcia) et des bals.

Le dispositif France Bleu Gard Lozère pendant la Feria

Pour ne rien manquer de la fête dans toute la ville et dans les arènes, France Bleu Gard Lozère déploie un dispositif exceptionnel :

Des baladeurs jours et nuits sur les boulevards, dans les bodegas, sur le parvis des arènes, sur l'esplanade...

Des vidéos en Facebook Live.

Des émissions spéciales Feria tous les jours.

Des points dans tous les rendez-vous de la rédaction.

La retransmission en direct et en intégralité de TOUTES les corridas.

Le programme dans les arènes

La Féria de Pentecôte à Nîmes, du 17 au 21 mai, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère.