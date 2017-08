La Feria des Vendanges 2017 à Nîmes

Deuxième féria de l’année à Nîmes, la Féria des Vendanges clôture la temporada. Plus spontanée et plus familiale que sa grande sœur de Pentecôte, la Feria des Vendanges a lieu les troisièmes vendredi, samedi et dimanche de septembre depuis 1978 et tombe cette année les 15, 16 et 17 septembre.

Dans les Arènes de Nîmes, les grandes figuras sont au rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre pour affronter des élevages de renom. A noter, l'alternative d'Andy Younes le 16 septembre au matin et le mano a mano d'Enrique Ponce et Sebastien Castella le 16 septembre après-midi.

Le dispositif France Bleu Gard Lozère pendant la Feria

Pour ne rien manquer de la fête dans toute la ville et dans les arènes, France Bleu Gard Lozère déploie un dispositif exceptionnel :

Des baladeurs jours et nuits sur les boulevards, dans les bodegas, sur le parvis des arènes, sur l'esplanade...

Des vidéos en Facebook Live.

Des émissions spéciales Feria tous les jours.

Des points dans tous les rendez-vous de la rédaction.

La retransmission en direct et en intégralité de TOUTES les corridas.

Les cartels

Vendredi 15 septembre :

17H30 - Novillada. Toros de Jose Cruz pour Jesus Enrique Colombo, Tibo Garcia et Adrien Salenc.

Samedi 16 septembre :

11H30 - Corrida . Toros de Nunez del Cuvillo pour Jose Maria Manzanares, Alejandro Talavante et Andy Younes (alternative).

. Toros de Nunez del Cuvillo pour Jose Maria Manzanares, Alejandro Talavante et Andy Younes (alternative). 17H30 - Corrida Mano a mano. Toros de 6 Ganaderias pour Enrique Ponce et Sebastien Castella.

Dimanche 17 septembre :

11H30 - Corrida Mixte . Toros de Sanchez y Sanchez et de Victoriano del Rio pour Pablo Hermoso de Mendoza, Juan Bautista et Gines Marin.

. Toros de Sanchez y Sanchez et de Victoriano del Rio pour Pablo Hermoso de Mendoza, Juan Bautista et Gines Marin. 17H30 - Corrida. Toros de Fuente Ymbro pour Paco Urena, Joselito Adame et Juan del Alamo.

Les animations à Nîmes pendant la Feria :

Vendredi 15 septembre :

12h30 : Brindis d'Eric Dupond-Moretti. L'avocat déclamera en public et de manière spontanée son amour pour Nîmes et ses habitants, durant 20 minutes.

18h à 22h : Animation des Peñas dans le Centre-Ville

19h à 23h : Espace Latino – Place Montcalm

21h : Scène musicale – Esplanade Charles de Gaulle avec Fnarch X, Les Rustyn's et Tipica Nimeña.

20h30 : Abrivado Rue Sully.

Samedi 16 septembre :

10h à 22h : Animation des Peñas et des Bandas dans tout le centre ville.

10h à 11h : Esplanade Charles de Gaulle - Spectacle équestre.

11h à 15h : Epace Latino – Place Montcalm avec des ateliers danse latino et percussions cubaines et entre 12h et 13h, un grand défilé cubain autour de la Place Montcalm.

13h30 : Grand défilé de bandas entre les Arènes et la Maison Carrée.

14h : "Toro les noces de feu" spectacle de rue (Arènes, Victor Hugo et Maison Carrée).

15h à 16h30 : Spectacles taurins aux Jardins de la Fontaine.

15h à 17h : Esplanade Charles de Gaulle - Spectacle équestre.

20h : « Toro les noces de feu » spectacle de rue Boulevard Amiral Courbet.

20h30 : Concert avec les Armagnacs et Chicuelo – Maison Carrée.

21h à 23h : Toro piscine – Jardins de la Fontaine.

21h à 1h : Scène musicale – Esplanade Charles de Gaulle. Concert Latino et DJ.

Dimanche 17 septembre :

10h : Messe, Cathédrale St Castor

10h à 22h : Animation des Peñas et des Bandas dans tout le centre-ville.

10h à 11h : Esplanade Charles de Gaulle - Spectacle équestre

13h30 : Grand défilé de Bandas (Arenes, Victor Hugo et Maison Carrée).

11h à 14h : Espace Latino – Place Montcalm.

14h : Abrivado Bd Gambetta (Coupole des Halles jusqu'au Square de la Bouquerie).

15h à 16h30 : Spectacles taurins avec 4 becerras au Bosquet des Jardins de la Fontaine.

15h à 17h : Esplanade Charles de Gaulle - Spectacle équestre.

15h à 16h30 : Place Montcalm - Concert salsa bachata.

La Féria des Vendanges à Nîmes, les 15, 16 et 17 septembre 2017, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère !