La Feria du Riz 2017 à Arles

Trois jours durant à Arles, les 8, 9 et 10 septembre, la fête s’installe dans les arènes et dans la ville qui offre toute une palette de couleurs, de saveurs, de rythmes avec les nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la Feria du Riz.

La Feria du Riz célèbre l'identité du territoire arlésien. Elle invite à partager les traditions et l'art de vivre camarguais. L'occasion d'apprécier les saveurs locales et l'ambiance festive dans les rues et dans les bodegas.

Le programme dans la ville

Vendredi 8 septembre :

10h00 à 20h00 : La manifestation Camargue gourmande – Place de la République

19h00 : Bandido – Avenue Victor-Hugo

21h00 : Feu d’artifice, tiré par le Groupe F, depuis le quai Saint-Pierre

Samedi 9 septembre :

10h00 à 20h00 : Camargue gourmande – Place de la République

10h00 : Encierro – Rue de la Cavalerie / Rue Voltaire

11h30 : Taureaux emboulés pour les amateurs – arènes portatives, Place de la Croisière

11h30 : Animation des peñas – Avenue Victor-Hugo

12h30 : Abrivado – Avenue Victor-Hugo

15h00 : Course camarguaise avec l’école taurine d’Arles – arènes portatives, Place de la Croisière

16h00 : Concert des peñas – devant les Arènes

18h30 : Animation des peñas – Boulevard des Lices

19h30 : Bandido – Boulevard des Lices

21h30 : Show Lorca, concert gratuit programmé par la ville d’Arles – Place Voltaire

21h30 : Spectacle équestre gratuit programmé par l’Office de tourisme – Arènes d’Arles

Dimanche 10 septembre :

10h00 à 18h00 : Camargue gourmande – Place de la République

10h00 : Encierro – Rue de la Cavalerie / Rue Voltaire

11h30 : Taureaux emboulés pour les amateurs – arènes portatives, Place de la Croisière

12h00 : Animation des peñas – Boulevard des Lices

13h00 : Lâcher de taureaux – Boulevard des Lices

15h00 : Capéa finale du trophée Pierre Pouly – arènes portatives, Place de la Croisière

16h00 : Concert des peñas – devant les Arènes

18h30 : Animation des peñas – Boulevard des Lices

19h30 : Bandido finale – Boulevard des Lices

Juan Bautista © Getty - Patrick Aventurier

Les cartels

Dernière minute : Suite à des affrontements violents ayant opposé les toros de Miura destinés à Arles lors des opérations préalables à leur embarquement, trois d'entre eux se sont avérés inaptes pour la lidia. Trois toros de Miura seront donc opposés à trois autres de Baltasar Iban, ganaderia triomphatrice de la temporada 2015 à Arles.

Samedi 9 septembre - 17h : Corrida - La Goyesque d'Arles . 6 Domingo Hernandez pour El Juli, Juan Bautista et Cayetano.

. 6 Domingo Hernandez pour El Juli, Juan Bautista et Cayetano. Dimanche 10 septembre - 17h : Corrida. 3 Miura et 3 Baltasar Iban pour Rafaelillo, Mehdi Savalli et Ruben Pinar.

La Feria du Riz à Arles, les 8, 9 et septembre 2017, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère, radio officielle de la Feria !