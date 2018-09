Espace de rencontres et d’échanges entre le monde de l’élevage et le grand public, "La ferme s'invite" permet aux visiteurs de découvrir la diversité de l’élevage, les différents métiers de l’agriculture et le matériel agricole.

Au programme : les concours départementaux bovins (Limousin et Prim’Holstein), le concours international de tonte de moutons, caprins, oiseaux, chevaux, la ferme pédagogique, les Tops de l’agriculture et le marché de producteurs.

Pour la première fois dans la Vienne, Poitiers accueillera le concours national adulte de la race charolaise. Environ 350 charolaises sont attendues, pour 2 jours de concours.

Rendez-vous

Samedi 22 et dimanche 23 septembre

Poitiers

Parc des expositions (Arènes, Halls A et B et extérieurs)

9h à 19h

Entrée gratuite

Restauration sur place les midis et le samedi soir (traiteurs et restauration rapide)

Marché de producteurs de pays (10h-18h)

Plus d’informations sur www.lafermesinvite.fr