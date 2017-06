La fête de l'âne aux Marais (60)

Dimanche 4 juin votre Radio en Picardie s'installe toute la journée dans l'Oise. Venez nous rejoindre avec de nombreux cadeaux à gagner !

Découverte d'un lieu magique !

Aux Marais est un charmant petit village, situé à 5 km au Sud-Ouest de Beauvais sur l’Axe Beauvais-Chaumont en Vexin-Gisors. Niché dans la vallée de l’Avelon, l commune a fêté le 15 janvier 2014 ses soixante ans d’existence ce qui fait de ce village « La plus jeune Commune de Picardie ». Le lieu se prête bien à la mélancolie avec des étangs de loisirs, un café, un restaurant et de nombreux coins de nature reposants.

Un âne qui baille © Maxppp - Christian WATIER

15.000 personnes se donnent rendez-vous dimanche

Le grands rendez-vous du mois de juin dans l'Oise vous permettra de découvrir des ânes et des mules de plusieurs dizaines de races rassemblés pour tous les amoureux d'une nature authentique. Toute la journée de nombreuses animations sont organisées pour vous permettre de passer une journée en famille avec notamment le traditionnel défilé des ânes dans tout le village. Vous aurez également l’occasion d’apprécier la splendeur des attelages. Des concours de beauté et des démonstrations de gymkhana et de travaux agricoles seront présentés.

Ils sont si beaux et si mignons, j'adore les caresser...

Depuis plusieurs siècles, les ânes ont toujours accompagné les hommes au quotidien pour le travail de la terre alors c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les qualités de cet ami de l'homme à travers un concours de beauté. Ânes et âniers se parent de leurs plus beaux atouts, avec ou sans attelage. Laissez-vous séduire par ce temps fort incontournable de la fête de l'âne ! Les ânes devront réaliser un parcours semé d'obstacles le plus rapidement possible. Malgré leur réputation d'animal têtu, ils y parviendront avec votre soutien et celui de leurs âniers. Venez nombreux les encourager et vous pourrez en profiter pour les caresser.

Un âne © Maxppp - Sébastien JARRY

Les traditions et le savoir-faire seront représentés pour le bonheur des plus petits et des grands. Des métiers d’autrefois seront présentés sur la manifestation pour vous faire revivre la ruralité d’antan. Près d'une centaine d'échoppes se trouveront sur votre promenade, avec des artisans perpétuant les gestes de leurs aînés.