La fête de la carotte à Créances le 12 août

Sur la côte ouest de la Manche, samedi 12 août 2017, la commune de Créances fête la carotte et met à l’honneur les maraîchers de la région. Chaque année la fête de la carotte attire 300 exposants et plus de 30000 visiteurs.

Depuis 1990, la confrérie des "Mouögeous d'carottes de Crianches" fête la carotte et rend hommage à ceux qui la cultive avec des défilés, des concours de décorations légumières pour les adultes et concours de dessins pour les enfants, un marché du terroir, un vide-greniers, des animations musicales et un feu grand d'artifice. Des rôtisseries traditionnelles normandes permettent de se restaurer sur place et des paniers de légumes à petits prix sont proposés aux visiteurs.

La carotte de Créances, un produit d’exception :

Cultivée sur la côte ouest du Cotentin, la carotte des sables de Créances est la seule en France à bénéficier du Label Rouge. La carotte de Créances pousse sur des "mielles", des petites parcelles situées en bord de mer à l’abri des dunes et bénéficie d’apport d’algues marines comme engrais végétal naturel. Ce terroir donne une carotte de couleur orangée, à la peau lisse, riche en oligo-éléments qui possède au goût subtil et fruité. Depuis 1960, elle bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée "Carotte des sables de Créances AOC" et du Label Rouge depuis 1962.(Wikimanche)

Le programme de la 27ème fête de la Carotte à Créances:

• Dès l’aube vente au déballage.

• 9h30 - Défilé accompagné du Bagad An Hanternoz

• 11h15 - Tirage flash de la tombola.

• 11h30 - Délibération du jury, annonce des résultats et remise des prix aux lauréats du concours de décorations légumières.

• 11h45 - Intronisations de nouveaux membres au sein de la confrérie.

• 12h00 - Déjeuner sous chapiteau.

• 14h15 - Tirage flash de la tombola.

• 14h35 - Annonce des résultats et remise des prix du concours de dessins réservé aux enfants.

• 15h00 - Défilé accompagné du Bagad An Hanternoz

• 15h00 à 16h30 - Les Marins du Cotentin

• 17h00 - Tirage flash de la tombola.

• 17h30 - Tirage de la tombola et remise des lots.

• 19h00 - Clôture du marché.

• 20h00 - Dîner sous chapiteau.

• 22h45 - Grand feu d’artifice

Restauration sur place sous tente avec des plateaux repas proposés midi et soir (14 euros hors boisson). Toutes les personnes nées un 12 août se verront remettre un cadeau le jour de la fête. Parkings gratuits.