La fête de la Madeleine à Beaumont-Hague les 21, 22, et 23 juillet 2017

Organisée par le Comité des Fêtes de Beaumont-Hague, la traditionnelle Fête de la Madeleine proposera cette année encore 3 jours de folie

Loto géant, fête foraine, vide-greniers, concert, défilé, et feu d'artifice, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges à Beaumont-Hague pour cette nouvelle édition de la Fête de la Madeleine. Demandez le programme !

Vendredi 21 juillet

A 20h à la salle polyvalente, loto géant doté de plus de 10 000 € de lots. Attention, 700 places, réservation obligatoire au 06 85 64 78 17, 3€ par personne.

Samedi 22 juillet

La troupe de Prestige Parade

Dès 7h, vide-grenier dans le bourg. Les emplacements sont gratuits. A partir de 8h, marché de l'artisanat et du terroir. A 18h concert de Teejay dans le bourg. De 21h à 23 heures, spectacle "Prestige parade" . Des danseuses et plus de 200 costumes! Et à 23h15, la grande nouveauté 2017, un feu d'artifice offert par le Comité des Fêtes.

Dimanche 23 juillet

La journée commencera avec une messe en musique à 10h30, animation dans le bourg dès 11h et à partir de 14h30 grande cavalcade avec de nombreuses troupes et ensembles musicaux. La cavalcade reprendra vers 21h30. Vers 23h, un feu d'artifice pyro-musical offert par la commune déléguée de Beaumont-Hague viendra clore les festivités.