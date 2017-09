La science s’expose, s’explique, s’anime partout en France. Organisée par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la 26e édition de la Fête de la Science a lieu cette année du 7 au 15 octobre 2017.

Expositions, débats, expériences insolites, portes ouvertes de laboratoires, visites d’entreprises, jeux, spectacles, conférences, tables rondes, débats…

Plus de 350 animations seront proposées cette année dans la région sur tout le territoire dans plus de 80 communes dont 22 dans le Nord,

18 dans le Pas-de-Calais, 16 dans la Somme, 11 dans l’Aisne, 11 dans l’Oise, au sein de grosses agglomérations comme la métropole lilloise ou de très petites communes telles que Le Doulieu (59) ou Liomer (80).

La fête de la science dans les Hauts de France

Durant une semaine, du 7 au 15 octobre 2017, chercheurs, ingénieurs, enseignants, animateurs ou acteurs culturels et associatifs proposent aux petits et grands de découvrir le monde des sciences à travers diverses animations : manipulations, conférences- débats, expositions, ateliers, visites de laboratoires et d’entreprises… La diversité des acteurs et des animations proposées font toute la richesse de cette opération gratuite et ouverte à tous, aussi bien au grand public qu’aux scolaires.

Chacun pourra trouver ce qui lui conviendra parmi les Villages des Sciences, les parcours scientifiques et la multitude d’événements !

Les Villages des Sciences, ce sont un foisonnement d’idées, de projets et d’actions autour des sciences et techniques ! Présents au sein de grandes villes ou de plus petites, ils concentrent sur un seul lieu de nombreux acteurs et animations. Le visiteur peut ainsi découvrir une multitude de stands au sein de chaque village : conférences, expériences insolites, spectacles, débats, expositions…

Les parcours scientifiques proposent des itinéraires au sein d’un territoire donné, mettant en lumière plusieurs lieux et actions diversifiés. Le public se déplace d’une ville à une autre autour d’une même zone géographique pour découvrir des animations au sein de laboratoires, entreprises, structures culturelles… Les événements ne sont intégrés ni dans un Village des Sciences ni dans un parcours. Ils sont proposés par tout type de structure à vocation scientifique et sont de nature très variée (expositions, manipulations, débats, visites, conférences….).

Plus d'infos ici fetedelascience.fr

Tester, approcher la science pour comprendre