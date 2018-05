France Bleu Saint-Étienne Loire vous fait vivre la 33e édition de la Fête des fleurs et des produits du terroir de Riorges le weekend du 19 et 20 mai depuis le parc Beaulieu.

Émission en direct et animations dès 10h le samedi 19 mai pour vous présenter ce bel événement organisé à Riorges dans le Parc Beaulieu.

La Fête des Fleurs et des Produits du Terroir accueille chaque année plus 20000 visiteurs. Samedi et dimanche, de 9h à 19h, vous partez la rencontre d'une centaine d'exposants et de leurs produits autour des plantes, des fleurs, du jardinage, de la décoration et de l’aménagement, des produits du terroir et de l’artisanat d’art .

Le programme

Samedi 19 mai - de 9h à 19h

9h : Ouverture du parc. Les exposants vous accueillent !

De 10h à 12h30 : Plateau radio. Emission spéciale Fête des fleurs en direct, avec France Bleu Saint-Etienne Loire

10h : Atelier compositions florales. Atelier destiné aux adultes. Durée 1h30 (S’inscrire sur place). Espace ateliers

11h : À la découverte des ruches. Quels rôles jouent les abeilles pour la biodiversité ? Comment avoir sa propre ruche ? Espace ateliers

11h30 : Tout savoir sur les insectes. En observant un insectarium, apprenez tout sur les insectes… Sur le stand des Jardins du Bois Joli

14h : Désherbage : quelles sont les alternatives naturelles ? Découvrez les méthodes alternatives de désherbage et dites au revoir aux produits chimiques ! Espace ateliers

14h30 - 15h30 - 16h30 : Atelier compositions florales. A partir de 6 ans. (S’inscrire sur place). Espace ateliers

15h - 16h30 : En musique avec le Redstar Orkestar Dans une fête hypnotique et généreuse, les sept musiciens du Redstar Orkestar nous transportent au coeur de leur univers très original, aux influences multiples, colorées et internationales. Dans le cadre de la saison culturelle départementale. En déambulation dans le parc

De 15h à 18h : Studio-démo. Retrouvez de nombreuses animations sur le studio France Bleu Saint-Etienne Loire.

16h : Apprendre à planter une jardinière. Les jardiniers de la Ville de Riorges vous donnent leurs astuces pour réussir vos jardinières. Espace ateliers

18h : En musique avec Redstar Orkestar. Le Redstar Orkestar revient pour un concert sur le parvis du château.

Dimanche 20 mai - de 9h à 19h

9h : Ouverture du parc. Les exposants vous accueillent !

10h : Pedalo Cantabile. Un karaoké hors du commun ! C’est en pédalant sur son vélo que Julien Chené fait défiler les paroles des chansons. En déambulation dans le parc

11h : Apprendre à planter une jardinière. Les jardiniers de la Ville de Riorges vous donnent leurs astuces pour réussir vos jardinières. Espace ateliers

11h30 : Tout savoir sur les insectes. En observant un insectarium, apprenez tout sur les insectes… Sur le stand des Jardins du Bois Joli

De 13h à 19h : Atelier colliers de fleurs et art marbring. Atelier pour enfants : colliers de fleurs, serre-têtes et tatouages éphémères en art marbring. Espace ateliers

14h - 15h - 16h : En musique avec la fanfare La Chips. Une fanfare délurée et espiègle au répertoire multiculturel ! En déambulation dans le parc

14h : Paillage : pourquoi et comment le réaliser ? Il nourrit le sol, réduit les arrosages, diminue les mauvaises herbes… Découvrez le paillage !Espace ateliers

15h30 - 16h30 : Les Expl’orateurs (Bernard et Lermite) Envoyés en mission à travers le monde par la Muse Hic, ils voyagent avec leur malle qu’ils remplissent d’instruments insolites et de souvenirs au gré de leurs rencontres… Spectacle à partir de 4 ans. Espace ateliers

16h : Désherbage : quelles sont les alternatives naturelles ? Découvrez les méthodes alternatives de désherbage et dites au revoir aux produits chimiques ! Espace ateliers