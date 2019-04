La Fête des Mai aux Jardins des Arènes de Cimiez

Une belle fête niçoise toute en jeux, danses, chansons, dégustations, ateliers enfants et spectacles en hommage au printemps dans les Jardins des Arènes de Cimiez

Au temps des romains déjà, à Nice, on célébrait le renouveau de la Nature en plantant un « mai » (un grand pin abbatu dans la forêt) dans un temple et en le décorant de guirlandes de fleurs et de lauriers.

Au cours des siècles, la coutume devint de « vira lou mai » : danser autour des mais, dressés dans des endroits symboliques du Vieux-Nice, en mangeant des spécialités, en jouant au « pilou » ou au « vitou », et en élisant une "Reine des mai".

Le « festin » se déroule au beau milieu des oliviers centenaires des Jardins des Arènes de Cimiez

Le Mardi 1er mai 2018 se déroulera l’élection de la Reine des Mai !

