Cherbourg-en-Cotentin, France

Cette grande journée de fête se déroulera sur deux sites au cœur de Cherbourg-en-Cotentin : un aux Éléis, l’autre sur la Place de Gaulle.

Le Programme de la Fête des Normands 2018 à Cherbourg :

Des animations gastronomiques aux Eléis autour des produits normands à partir de 10h :

-10h : Show culinaire sucré ou atelier découverte

-11h : Cours de cuisine enfant ou Cours famille

-12h30 : Show / Happening culinaire salé ou atelier découverte

-14h : Cours de cuisine enfant ou Cours famille

-15h30 : Cours de cuisine enfant ou Cours famille

-17h : Cours de cuisine enfant ou Cours famille

-18h15 : Cours de cuisine famille

Les cours de cuisine accueilleront de 10-16 personnes.

Les enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Un village normand place du Général de Gaulle à partir de 11h :

Sur le village les visiteurs pourront découvrir des exposants variés.

- Le pôle des associations "Économie Solidaire et Sociale" : Au Fil de l’Eau, Astre ser­vices et Astres Environnement.

- L’association Tecnor et Les amis du Donjon pour découvrir l’univers des jeux nor­mands

- Les madeleines Jeannettes

- La cidrerie Théo Capelle

- Eric Deslandes pour découvrir la spiruline et ses bien-faits.

- L’association bien-être en Cotentin

- 5 créatrices

- Cherwood

- Jeux en bois et tour de magie

Le programme des animations et de la scène musicale :

-11h30 : Concert Two Deep

-13h : Batucada "Ca R’Samba koi"

-14h : Concert WAT

-15h : Flânerie - Contes normands au départ de la Place de l’Étoile

-15h30 : Batucada "Ca R’Samba koi"

-16h : Concert Electric Pumpkin

-17h30 : Batucada "Ca R’Samba koi"

-18h : Initiation et bal folk avec les Goublins

A noter : la présence du magicien Quentin dans les boutiques du centre-ville.

La Fête partout en Normandie :

La fête des Normands le 22 septembre à Cherbourg s’inscrit dans le cadre de la 6ème Fête des Normands. Cette fête se déroule en Normandie du 22 au 30 septembre 2018 autour de la date de la Saint-Michel (le 29 septembre) patron des Normands.

Le programme de la Fête des normands 2018 dans la Manche, en Normandie et ailleurs : Toutes les festivités.